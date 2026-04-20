2026-04-20 09:31:05

Ποιος φοβάται τα φθηνά φάρμακα; Στηρίζονται επαρκώς από τις πολιτικές επιλογές;



Οι σκέψεις του υπουργείου Υγείας να μην προχωρήσει στη δημοσίευση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων με προσαρμογές τιμών για σκευάσματα με λιανική τιμή κάτω των 10 ευρώ, εγείρει, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σοβαρά ερωτήματα πολιτικής, ανταγωνισμού και - κυρίως - προστασίας της δημόσιας υγείας.



Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι τιμές των φαρμάκων διαμορφώνονται στον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων τιμών της Ευρωζώνης. Η μη προσαρμογή των τιμών, ειδικά για τις πλέον οικονομικές θεραπείες, συνιστά στην πράξη μια στρέβλωση της αγοράς με άμεσες και προβλέψιμες συνέπειες.



