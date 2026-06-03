Οι περισσότεροι επιλέγουμε τα λουλούδια του κήπου ή του μπαλκονιού μας με κριτήριο το χρώμα, την εποχή ανθοφορίας ή το πόσο όμορφα δείχνουν στον εξωτερικό χώρο. Αν όμως αγαπάμε τα φρέσκα λουλούδια μέσα στο σπίτι, αξίζει να οργανώσουμε τις φυτεύσεις μας έτσι ώστε να απολαμβάνουμε λουλούδια ή ανθισμένα κλαδιά για βάζα όλο τον χρόνο. Από τις πρώτες ανοιξιάτικες ανθοφορίες έως τα καλοκαιρινά και φθινοπωρινά άνθη, αλλά και τα ανθισμένα καλλωπιστικά και θάμνους του χειμώνα.

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Η άνοιξη προσφέρει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και αρωματικά λουλούδια για βάζα. Με σωστό συνδυασμό βολβωδών και πολυετών φυτών μπορείτε να απολαμβάνετε φρέσκα άνθη μέσα στο σπίτι για πολλές εβδομάδες.

Τουλίπα

Οι Τουλίπες αποτελούν μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για ανοιξιάτικα βάζα χάρη στα κομψά άνθη και τη μεγάλη ποικιλία χρωμάτων τους. Καλλιεργούνται εύκολα σε παρτέρια αλλά και σε γλάστρες ή ζαρντινιέρες, ενώ τα μακριά ανθοφόρα στελέχη τους είναι ιδανικά για ανθοσυνθέσεις.



Αν και υπάρχει η αντίληψη ότι τα άνθη τους δεν αντέχουν στο βάζο, στην πραγματικότητα αν τοποθετηθούν πριν ανοίξουν πλήρως τα πέταλά τους διατηρούνται για παραπάνω από μία εβδομάδα.

Φρέζια

Η Φρέζια ξεχωρίζει κυρίως για το έντονο άρωμα και τα εντυπωσιακά λουλούδια της σε πολλές διαφορετικές αποχρώσεις. Ευδοκιμεί τόσο στον κήπο όσο και σε δοχεία φύτευσης και αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές για ανοιξιάτικα βάζα.



Ανήκει στα είδη που ακόμη και ένα-δύο ανθισμένες φρέζιες σε ένα μικρό βαζάκι αρκούν για να αλλάξουν την εικόνα στο σημείο που θα το τοποθετήσετε.

Νεραγκούλα

Με τα πλούσια πολυπέταλα άνθη που θυμίζουν μικρά τριαντάφυλλα, η Νεραγκούλα δημιουργεί ιδιαίτερα εντυπωσιακές συνθέσεις, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με πράσινα κλαδιά ή και άλλα ανοιξιάτικης ανθοφορίας λουλούδια. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε παρτέρια ή μεγάλες γλάστρες, η περίοδος ανθοφορίας της είναι ιδιαίτερα μεγάλη, όπως και η ποικιλία αποχρώσεων των λουλουδιών της.

Τριανταφυλλιά

Οι Τριανταφυλλιές παραμένουν διαχρονικά από τα πιο αγαπημένα φυτά για κομμένα λουλούδια, τα δε φυτώρια που εξειδικεύονται στο είδος διαθέτουν ειδικές ποικιλίες για βάζα, με τριαντάφυλλα σε μακριά στελέχη και άνθη που διαρκούν περισσότερο.



Η Τριανταφυλλιά καλλιεργείται τόσο στο έδαφος όσο και σε δοχεία φύτευσης και είναι γεγονός ότι λίγα λουλούδια μπορούν να συναγωνιστούν την ποικιλία της σε άρωμα, αποχρώσεις αλλά και μέγεθος - μορφολογία λουλουδιών. Παρά το γεγονός ότι από πολλούς θεωρείται «δύσκολο» φυτό, στην πραγματικότητα χρειάζεται μόνο ήλιο, σωστό πότισμα και μια παραπάνω φροντίδα για προστασία από ασθένειες στην διάρκεια της άνοιξης, ώστε να προσφέρει πλούσια ανθοφορία για αρκετούς μήνες.

Καλοκαίρι

Η εποχή που αρκετά από τα πιο δημοφιλή καλλωπιστικά κατάλληλα για βάζα βρίσκονται σε πλήρη ανθοφορία και προσφέρουν φρέσκα λουλούδια έως και το φθινόπωρο.

Ντάλια

Η Ντάλια ξεχωρίζει για τα εντυπωσιακά άνθη της που μπορεί να είναι απλά ή ιδιαίτερα πυκνά και πολυπέταλα, σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και μεγεθών. Για βάζα είναι κατάλληλες τόσο οι ψηλές όσο και μικρότερους ύψους ποικιλίες. Καλλιεργείται σε παρτέρια αλλά και σε ευρύχωρες γλάστρες, ενώ εκτός από ψηλά ανθοδοχεία Ντάλιες μπορούν να τοποθετηθούν και μεμονωμένα σε μικρά βαζάκια.

Ζίνια

Οι Ζίνιες είναι από τα πιο εύκολης καλλιέργειας ανθοφόρα φυτά και προσφέρουν λουλούδια σε ζωηρές και φωτεινές αποχρώσεις στην διάρκεια του καλοκαιριού. Ευδοκιμούν τόσο σε κήπους όσο και σε δοχεία φύτευσης, ενώ τα ανθεκτικά άνθη τους διατηρούνται για πολλές ημέρες μετά την κοπή.

Ζέρμπερα

Από τα κατ΄ εξοχήν ανθοφόρα για συνθέσεις και βάζα, η Ζέρμπερα είναι ιδιαίτερα αγαπητή για τα μεγάλα άνθη της που θυμίζουν μαργαρίτες και διαθέτουν πολλές διαφορετικές αποχρώσεις, ανάλογα με την ποικιλία. Ευδοκιμεί τόσο σε παρτέρια όσο και σε γλάστρες και ζαρντινιέρες και σε βάζο τα λουλούδια της διατηρούν την όμορφη εμφάνισή τους επί πολλές ημέρες.

Στρελίτζια

Δεν θα ...γεμίσετε βάζα με τα λουλούδια της όμως ακόμη και με ένα - δύο στελέχη της Στρελίτζια ή «Πουλί του Παραδείσου» δημιουργούνται μοναδικές ανθοσυνθέσεις, χάρη στα εξωτικά άνθη και το ιδιαίτερο σχήμα τους.



Καλλιεργείται στον κήπο αλλά και σε μεγάλα δοχεία και τα κομμένα λουλούδια, τοποθετημένα σε βάζα, διατηρούνται και για παραπάνω από δύο εβδομάδες.





Φθινόπωρο

Αν και οι περισσότεροι συνδέουν την εποχή αυτή με «μουντούς» κήπους, χωρίς ανθισμένα φυτά, υπάρχουν αρκετά είδη που χαρίζουν χρώμα στη διάρκεια του φθινοπώρου και παράλληλα προσφέρονται για τοποθέτηση σε βάζα.

Χρυσάνθεμο

Το Χρυσάνθεμο αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό λουλούδι του φθινοπώρου και διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων ανθέων. Καλλιεργείται τόσο σε παρτέρια όσο και σε γλάστρες, ενώ τα φρεσκοκομμένα άνθη του διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε βάζα.

Γαρυφαλλιά

Η Γαρυφαλλιά παράγει λουλούδια με χαρακτηριστικό άρωμα και μεγάλη αντοχή μετά την κοπή, μπορούν να διατηρηθούν σε βάζο ακόμη και για δύο εβδομάδες. Αναπτύσσεται εξίσου καλά στον κήπο αλλά και σε γλάστρες ή ζαρντινιέρες, ενώ λόγω της μορφολογίας των λουλουδιών και των βλαστών, είναι ιδανικά για τοποθέτηση τόσο σε ψηλά όσο και σε χαμηλότερα βάζα.

Αστήρ

Ααθίζει από τα τέλη του καλοκαιριού έως τις αρχές του χειμώνα, δημιουργώντας πλήθος λουλουδιών που θυμίζουν μικρές μαργαρίτες, σε λευκό χρώμα ή μπλε - ροζ - μωβ αποχρώσεις. Είναι κατάλληλος για καλλιέργεια παρτέρια αλλά και για γλάστρες, ενώ τα άνθη του προσθέτουν φυσικότητα και χρώμα σε φθινοπωρινές συνθέσεις, στις οποίες μπορούν να συνδυαστούν άνθη διαφορετικών ποικιλιών ή και χρυσάνθεμα ή πράσινα κλαδιά.

Αλστρομέρια

Το εξωτικό «Κρίνο των Ίνκας» όπως συχνά αποκαλείται με τα πολύ ιδιαίτερης όψης άνθη. Από τα λουλούδια που διατηρούνται επί πολλές μέρες σε βάζο, ενώ λόγω της μορφολογίας των βλαστών δεν απαιτούνται πολλά στελέχη για μια όμορφη σύνθεση.



Καλλιεργείται τόσο στο έδαφος όσο και σε δοχεία φύτευσης, ενώ τα πολυάριθμα άνθη της διαθέτουν πολλές αποχρώσεις, με πιο εντυπωσιακά αυτά των δίχρωμων ποικιλιών.

Χειμώνας

Ακόμη και τους πιο κρύους μήνες του χρόνου, που λιγοστά είδη βρίσκονται σε ανθοφορία, υπάρχουν φυτά που μπορούν να προσφέρουν εντυπωσιακό υλικό για βάζα, είτε με λουλούδια είτε με ανθισμένα ή καρποφόρα κλαδιά.

Μιμόζα

Η Μιμόζα ανθίζει μέσα στον χειμώνα και ξεχωρίζει για τα μικρά σφαιρικά άνθη της σε έντονο κίτρινο χρώμα. Καλλωπιστικής αξία και το πολύ ιδιαίτερης μορφολογία φύλλωμα και έτσι τα ανθισμένα κλαδιά της είναι ιδανικά για ιδιαίτερα φωτεινές ανθοσυνθέσεις σε βάζα στη διάρκεια του χειμώνα.



Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Μιμόζας είναι ότι τα κομμένα κλαδιά σταδιακά αποξηραίνονται φυσικά, διατηρώντας το ελαφρά κίτρινο χρώμα των λουλουδιών.

Ανεμώνη

Οι Ανεμώνες προσφέρουν εντυπωσιακά άνθη με χαρακτηριστικό σκούρο κέντρο και μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Καλλιεργούνται σε παρτέρια αλλά και σε γλάστρες, η περίοδος ανθοφορίας τους ξεκινά από τον Φεβρουάριο και αποτελούν μία από τις πιο όμορφες επιλογές χειμερινών και πρώιμα ανοιξιάτικων ανθοφόρων για βάζα.

Πυράκανθος

Ο Πυράκανθος δεν ξεχωρίζει για τα λουλούδια του αλλά για τους εντυπωσιακούς πορτοκαλί ή κόκκινους καρπούς που καλύπτουν τα κλαδιά του από το φθινόπωρο έως και τον χειμώνα. Καλλιεργείται ως θάμνος σε κήπους και φράχτες, ενώ οι καρποφόροι βλαστοί του είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακοί σε χειμερινές συνθέσεις σε βάζα, είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με άλλων ειδών πράσινα κλαδιά.

Ανθισμένα κλαδιά Αμυγδαλιάς

Η Αμυγδαλιά είναι από τα πρώτα δέντρα που ανθίζουν μέσα στον χειμώνα. Τα ανθισμένα κλαδιά της, με τα λευκά ή απαλόροζ άνθη, για τις λίγες ημέρες που διατηρούνται, δημιουργούν ιδιαίτερα κομψές συνθέσεις σε μεγάλα βάζα και φέρνουν την αίσθηση της άνοιξης μέσα στο σπίτι αρκετές εβδομάδες πριν την πλήρη αλλαγή της εποχής.

Συμβουλές για μεγαλύτερη διάρκεια των λουλουδiών στα βάζα

Πολλοί διστάζουν να κόψουν λουλούδια από τα φυτά τους θεωρώντας ότι έτσι μειώνουν την ομορφιά του κήπου ή του μπαλκονιού τους. Στην πραγματικότητα, η τακτική αφαίρεση των λουλουδιών όχι μόνο δεν βλάπτει, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις συμβάλλει στην παραγωγή νέων ανθοφόρων βλαστών και στην παράταση της ανθοφορίας τους. Εξάλλου, κάθε λουλούδι έχει έναν συγκεκριμένο κύκλο ζωής, είτε παραμείνει πάνω στο φυτό είτε τοποθετηθεί σε ένα βάζο μέσα στο σπίτι. Με σωστή και προσεκτική κοπή μπορούμε να απολαμβάνουμε την ομορφιά των λουλουδιών και στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, χωρίς να επηρεάζουμε αρνητικά την ανάπτυξη των φυτών.

Ο χρόνος κοπής επηρεάζει σημαντικά τη διάρκεια αντοχής των λουλουδιών στο βάζο. Είναι προτιμότερο να συλλέγονται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν τα φυτά είναι καλά ενυδατωμένα και οι θερμοκρασίες χαμηλότερες, με λοξή τομή.

Μερικές απλές πρακτικές μπορούν να βοηθήσουν ώστε τα λουλούδια αλλά και τα ανθισμένα ή καρποφόρα κλαδιά να διατηρούνται όμορφα για περισσότερες ημέρες:

soulouposeto

Προτιμήστε να κόβετε βλαστούς όσο τα λουλούδια τους δεν έχουν ανοίξει πλήρως, με τον τρόπο αυτό ο χρόνος διατήρησης στο βάζο θα παραταθεί. Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρά βάζα και φρέσκο νερό.Αφαιρείτε τα φύλλα που θα βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού. Ανανεώνετε την τομή των βλαστών κάθε λίγες ημέρες, κόβοντας 1-2 cm λοξά το κάτω μέρος τους. Ένα συνηθισμένο λάθος είναι η υπερβολική ποσότητα νερού στα βάζα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός αν πρόκειται για ξυλώδη κλαδιά, αρκεί να καλύπτονται με νερό τα 4-5 εκ. του κάτω μέρους των βλαστών, καθώς το πολύ νερό μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη βακτηρίων και να προκαλέσει σήψη των βλαστών πριν ακόμη αρχίσουν να μαραίνονται τα λουλούδια. Αλλάζετε το νερό τακτικά, κάθε 2-3 ημέρες, ιδιαίτερα κατά τους θερμούς μήνες. Τοποθετείτε τα βάζα μακριά από άμεσο ήλιο, θερμαντικά σώματα και ρεύματα ζεστού αέρα.Για λουλούδια με όχι ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή όπως για παράδειγμα οι Τουλίπες, ένας τρόπος διατήρησής τους για περισσότερες ημέρες είναι η τοποθέτηση του βάζου σε εξωτερικό χώρο στη διάρκεια της νύχτας.