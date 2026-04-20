





Δυναμική ήταν η πρεμιέρα του Your Face Sounds Familiar με παρουσιαστή τον Σάκης Ρουβάς, καταγράφοντας πολύ υψηλές επιδόσεις και έντονη ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Το show σημείωσε μέσο όρο 20% στο δυναμικό κοινό, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αναλυτικά τέταρτα, που αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη δυναμική του.

Αναλυτικά τα τέταρτα στο δυναμικό κοινό:

21:00:00 – 21:14:59 → 15,8%

21:15:00 – 21:29:59 → 17,1%

21:30:00 – 21:44:59 → 19,1%

21:45:00 – 21:59:59 → 13,5%

22:00:00 – 22:14:59 → 18,6%

22:15:00 – 22:29:59 → 16,9%

22:30:00 – 22:44:59 → 15,9%

22:45:00 – 22:59:59 → 14,1%

23:00:00 – 23:14:59 → 22,2%

23:15:00 – 23:29:59 → 25,5%

23:30:00 – 23:44:59 → 24,6%

23:45:00 – 23:59:59 → 20,4%

00:00:00 – 00:14:59 → 23,0%

00:15:00 – 00:29:59 → 27,8%

00:30:00 – 00:44:59 → 22,0%

00:45:00 – 00:59:59 → 22,8%

Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής: το πρόγραμμα «χτίστηκε» σταδιακά και μετά τις 23:00 πέρασε σε τροχιά κυριαρχίας, αγγίζοντας κορυφές που ξεπέρασαν το 25% και φτάνοντας μέχρι και το 27,8%.

Μια πρεμιέρα που δείχνει πως το show έχει όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει στη φετινή τηλεοπτική σεζόν.

Πηγή: tvnea.com