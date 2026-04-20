2026-04-20 09:32:19
Φωτογραφία για Δυναμική πρεμιέρα για το Your Face Sounds Familiar – «χτύπησε» έως 27,8% ( αναλυτικά τα 15')



Δυναμική ήταν η πρεμιέρα του Your Face Sounds Familiar με παρουσιαστή τον Σάκης Ρουβάς, καταγράφοντας πολύ υψηλές επιδόσεις και έντονη ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Το show σημείωσε μέσο όρο 20% στο δυναμικό κοινό, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αναλυτικά τέταρτα, που αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη δυναμική του.

Αναλυτικά τα τέταρτα στο δυναμικό κοινό:

21:00:00 – 21:14:59 → 15,8%

21:15:00 – 21:29:59 → 17,1%

21:30:00 – 21:44:59 → 19,1%

21:45:00 – 21:59:59 → 13,5%

22:00:00 – 22:14:59 → 18,6%

22:15:00 – 22:29:59 → 16,9%

22:30:00 – 22:44:59 → 15,9%

22:45:00 – 22:59:59 → 14,1%

23:00:00 – 23:14:59 → 22,2%

23:15:00 – 23:29:59 → 25,5%

23:30:00 – 23:44:59 → 24,6%

23:45:00 – 23:59:59 → 20,4%

00:00:00 – 00:14:59 → 23,0%

00:15:00 – 00:29:59 → 27,8%

00:30:00 – 00:44:59 → 22,0%

00:45:00 – 00:59:59 → 22,8%

Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής: το πρόγραμμα «χτίστηκε» σταδιακά και μετά τις 23:00 πέρασε σε τροχιά κυριαρχίας, αγγίζοντας κορυφές που ξεπέρασαν το 25% και φτάνοντας μέχρι και το 27,8%.

Μια πρεμιέρα που δείχνει πως το show έχει όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει στη φετινή τηλεοπτική σεζόν.



Πηγή: tvnea.com
Τα οικονομικά σκευάσματα καθίστανται μη βιώσιμα
Τα οικονομικά σκευάσματα καθίστανται μη βιώσιμα
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Χαμόγελα στην κορυφή – Δεύτερος ο Μάνεσης, χαμηλά οι υπόλοιποι
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Χαμόγελα στην κορυφή – Δεύτερος ο Μάνεσης, χαμηλά οι υπόλοιποι
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τηλεοπτική Κριτική: Your Face Sounds Familiar- Δυναμική πρεμιέρα με ρυθμό, λάμψη και παρουσιαστή-έκπληξη
Τηλεοπτική Κριτική: Your Face Sounds Familiar- Δυναμική πρεμιέρα με ρυθμό, λάμψη και παρουσιαστή-έκπληξη
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/4/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/4/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/4/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/4/2026)
Το «Gossip Girl», η επιτυχημένη σειρά για εφήβους, έρχεται στο ΜΑΚ TV - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το «Gossip Girl», η επιτυχημένη σειρά για εφήβους, έρχεται στο ΜΑΚ TV - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/4/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/4/2026)
13 Ανθεκτικά φυτά καλοκαιρινής ανθοφορίας για κήπο και μπαλκόνι
13 Ανθεκτικά φυτά καλοκαιρινής ανθοφορίας για κήπο και μπαλκόνι
Η Intel ΕΡΙΞΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ Core Series 3 “Wildcat Lake” CPU ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥΣ PC
Η Intel ΕΡΙΞΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ Core Series 3 “Wildcat Lake” CPU ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥΣ PC
Στο “περίμενε” η λεωφορειακή σύνδεση Διακοπτού–Καλαβρύτων – Πιέσεις μετά τη διακοπή του Οδοντωτού.
Στο “περίμενε” η λεωφορειακή σύνδεση Διακοπτού–Καλαβρύτων – Πιέσεις μετά τη διακοπή του Οδοντωτού.
Η μεγαλύτερη εν λειτουργία ατμομηχανή στον κόσμο!
Η μεγαλύτερη εν λειτουργία ατμομηχανή στον κόσμο!
Νεα διοίκηση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων σιδηροδρομικών.
Νεα διοίκηση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων σιδηροδρομικών.