2026-04-21 09:17:46
Φωτογραφία για Τροποποιήσεις στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ μετά τη διάθεση και νέων ακριβών φαρμάκων στα φαρμακεία της γειτονιάς



Τροποποιήσεις στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας, μετά την αύξηση των ακριβών φαρμάκων που μπορούν να προμηθευτούν οι ασφαλισμένοι από τα φαρμακεία της γειτονιάς.

Αρχικά πριν από λίγους μήνες ξεκίνησε η διάθεση των φαρμάκων για την Πολλαπλή Σκλήρυνση αλλά και ορισμένων ογκολογικών σκευασμάτων που δεν χρειάζονται νοσοκομειακό περιβάλλον.

Πλέον όμως άρχισε η διανομή από τα ιδιωτικά φαρμακεία και των βιολογικών παραγόντων – αναστολέων του TNFα, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 25.000 συνταγές μηνιαίως.

Έτσι συνολικά από τα ιδιωτικά φαρμακεία θα εκτελούνται πια περίπου 50.000 συνταγές τον μήνα. Κάτι που οδηγεί το επόμενο διάστημα σε αλλαγές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. 

Ήδη άλλωστε ο υπουργός Υγείας είχε προαναγγείλει, πως αν χρειαστεί θα κλείσουν φαρμακεία του Οργανισμού στην περίπτωση που οι ασθενείς εξυπηρετούνται καλύτερα από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Η διακίνηση των θεραπειών υψηλού κόστους από τα φαρμακεία της γειτονιάς, μειώνει αυτομάτως την κίνηση στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφονται τραγικές εικόνες με τους πάσχοντες να περιμένουν με κρύο και με ζέστη στα πεζοδρόμια για να παραλάβουν τα σκευάσματά τους.





Οι αλλαγές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αναμένει να δει τη μείωση της αναμονής για την εξυπηρέτηση των ασθενών, ενώ αμέσως μετά θα δρομολογήσει παρεμβάσεις και στη λειτουργία των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του HealthReport.gr στο υπουργείο εξετάζονται παρεμβάσεις, που θα αλλάξουν τη σημερινή λειτουργία των φαρμακείων του Οργανισμού, καθώς παραμένουν σημαντικά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.



Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος διάθεσης των φαρμάκων, τονίζοντας ότι απαιτούνται αλλαγές, ώστε οι διαδικασίες να γίνουν ταχύτερες και πιο λειτουργικές για τους ασθενείς.



Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές φαίνεται να περιλαμβάνουν συγχωνεύσεις ορισμένων φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, καθώς σημαντικό ποσοστό των φαρμάκων διανέμεται πλέον στα ιδιωτικά φαρμακεία ή κατ’ οίκον.

Ωστόσο όπως λένε πηγές του HealthReport.gr, μπορεί να δημιουργηθεί ένα σχέδιο συγχωνεύσεων, αλλά είναι πιθανό να εφαρμοστεί από τον επόμενο υπουργό Υγείας, αφού ήδη διανύουμε όπως φαίνεται μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.



Διαβάστε περισσότερα στο : https://www.healthreport.gr/tropopoiiseis-sta-farmakeia-toy-eopyy-meta-ti-diathesi-kai-neon-akrivon-farmakon-sta-farmakeia-tis-geitonias/?fbclid=IwY2xjawRT9QBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFuZVhKMnU1bVAySktMSGhjc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHnz3k7aee2G9aloOdwIWOPzPJLNQG_ynlEt6Z2vj-hfrlCCvLb1rT56zzuSY_aem_RjCgE11tg5oloNwm1A_9Fw


farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
