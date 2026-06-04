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Φωτογραφία για Απάντηση ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων



Αθήνα, 4 Ιουνίου 2026

Αρ. Πρωτ.2651  

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Σας προωθούμε την απάντηση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με το σκεύασμα CellCept 500mg tb (κατηγορίας ΦΥΚ 1Β), για τις περιπτώσεις στις οποίες χορηγείται εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων με τη συνήθη διαδικασία εκτέλεσης συνταγών στο ΣΗΣ (Υποβολή 1), κατόπιν σχετικού ερωτήματος που υπέβαλε ο Π.Φ.Σ..

Σύμφωνα με αυτή, για όλα τα Φάρμακα υψηλού Κόστους εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεων (διαβάζοντας το SPC του φαρμάκου), θα πρέπει να προωθούνται για προέγκριση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, και κατόπιν να δίνονται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Μέχρι την ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας, κάτι που έχει αιτηθεί ο...

...
. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και αναμένεται η υλοποίηση της, θα πρέπει να ανατρέχετε στο SPC του φαρμάκου για να δείτε τις εγκεκριμένες  ενδείξεις των φαρμάκων.

Με Εκτίμηση ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ


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