2026-04-21 10:13:06
Φωτογραφία για Delphi Economic Forum XI: Επί τάπητος οι σύγχρονες προκλήσεις και η επόμενη ημέρα στην υγεία
Τις βασικές προκλήσεις, αλλά και τις λύσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της υγείας, ενός τομέα που έχει πλέον περάσει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και της πολιτικής προτεραιοποίησης, αναμένεται να αναδείξει το 11ο Φόρουμ των Δελφών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026. Πιο αναλυτικά:

Στο επίκεντρο τίθεται η διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών υγείας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υποστελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο παραμένει ένα κρίσιμο σημείο που δοκιμάζει την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων φορέων, στη διαχείριση κρίσεων, καθώς και στην ανάγκη οικοδόμησης ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πλαισίου υγείας, ικανού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
