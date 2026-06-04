2026-06-04 12:16:53

Το βασικό μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική οικονομική πρόοδο, αλλά χρειάζεται να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις ώστε να διατηρήσει την ανάπτυξη, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της και να αντιμετωπίσει κοινωνικές προκλήσεις, εκπέμπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των συστάσεών της για τη χώρα μας, που παρουσίασε την Τετάρτη.



Μάλιστα, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια καταλήγει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που αποτελεί σημαντική αναβάθμιση της αξιολόγησής της, αλλά, όπως υπογραμμίζει, η χώρα τώρα πρέπει να επικεντρωθεί στη δεύτερη μεγάλη πρόκληση: την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση του κράτους και των θεσμών, τη στέγαση, την υγεία, τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού και την πράσινη μετάβαση, ώστε να συγκλίνει ουσιαστικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ