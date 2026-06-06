2026-06-06 10:35:24
Όπως σας ενημερώσαμε και πριν, μετά και την προσθήκη των επόμενων θεραπευτικών κατηγοριών, που αφορούν φάρμακα για την Ηπατίτιδα Β και το άσθμα, η πλήρης λίστα όσων ΦΥΚ διακινούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία είναι η εξής.
Μπορείτε να δείτε τη σχετική προηγούμενη ενημέρωση εδώ: Από 8 Ιουνίου και φάρμακα για Ηπατίτιδα Β και άσθμα μέσω ιδιωτικών φαρμακείων
Σημείωση: Η λίστα εμφανίζεται απλουστευμένη, χωρίς πολλαπλές εγγραφές ανά περιεκτικότητα ή συσκευασία. Τα ίδια εμπορικά ονόματα έχουν ενοποιηθεί σε μία εγγραφή.
Σύνολο μοναδικών εμπορικών ονομασιών: 145
AFINITOR AGARDON AMGEVITA ANAGRELIDE/AOP ANAGRELIDE/TEVA AREGALU AROGIO AUBAGIO AVONEX AXITINIB/ACCORD AXITINIB/FARAN AXITINIB/SANDOZ AXITINIB/STADA AXITINIB/TEVA BARACLUDE BENEPALI BOSULIF CAPECITABINE/ACCORD CAPECITABINE/MYLAN CAPIBINE CIMZIA CLIFT COPAXONE DASATINIB/FARAN DASATINIB/TEVA DIMATE DIMETHYL FUMARATE ACCORD DIMETHYL FUMARATE/GENEPHARM DIMETHYL FUMARATE/SANDOZ DIMTRUZIC ENBREL ENTECAVIR/SANDOZ ENTECAVIR/VOCATE ERELZI ERLOTINIB/FARAN ERLOTINIB/TEVA B.V. EVEROLIMUS/FARAN EVEROLIMUS/PHARMAZAC EVEROLIMUS/SANDOZ EVEROLIMUS/TEVA FADISA FAMPRIDIN BASICS FAMPRIDIN NEURAXPHARM FAMPRIDIN STADA FAMPRIDIN ZENTIVA FAMPRIDINE/SANDOZ FAMPYRA/BIOGEN FASENRA FEPLE FINGOLIMOD/RAFARM FINGOLIMOD ACCORD FINGOLIMOD MYLAN FINGOLIMOD/MEDOCHEMIE FINGOLIMOD/STADA FINGOLYA FINRINA FLUDARA GEFITINIB/FARAN GILENYA GINOLIMOD GIOTRIF GLATIRAMER/MYLAN GLIVEC HEFIYA HUKYNDRA HULIO HUMIRA HYRIMOZ IDACIO IMATEK IMATINIB TEVA IMATINIB/AENORASIS IMATINIB/DEMO IMATINIB/KRKA IMRALDI INLYTA IRESSA ISTERGAN KESIMPTA LAFADERA LOBYNIA LOGNIF LONSURF MAYZENT MIMPARA NEPEXTO NEXAVAR NIFIB NILOTINIB ACCORD NILOTINIB/TEVA NINTEDANIB ACCORD NINTEDANIB/AHCL NINTEDANIB/TEVA NUCALA OCREVUS PLEGRIDY PONVORY PREVELODA REBIF REMSIMA REVAMOX RIDOCA SEVELAMER/DEMO SEVELAMER/FARAN SIMPONI SORAFENIB ACCORD SORAFENIB/SANDOZ SORAFENIB/TEVA SPRYCEL STIVARGA SUNIDEM SUNITINIB ACCORD SUNITINIB/ARITI SUNITINIB/SANDOZ SUNITINIB/TEVA SUTENT TARCEVA TARGRETIN TASIGNA TECFIDERA TEMODAL TEMOZOLOMIDE ACCORD TENOFOVIR DISOPROXIL/ACCORDPHARMA TENOFOVIR DISOPROXIL/VOCATE TEREBYO TERGIO TERIFLUNOMIDE ACCORD TERIFLUNOMIDE/GENEPHARM TERIFLUNOMIDE/STADA TEYSUNO TEZSPIRE VARGATEF VELPHORO VEMLIDY VIANIB VIREAD VOTUBIA XAGRID XELAZOR XELODA XOLAIR YUFLYMA ZEMPLAR ZEPOSIA ZERECTUM
Η παραπάνω λίστα βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία του αρχείου και αφορά τις εμπορικές ονομασίες σε απλουστευμένη μορφή, χωρίς αναγραφή όλων των περιεκτικοτήτων, μορφών και συσκευασιών.
farmakopoioi
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