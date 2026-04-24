2026-04-24 09:22:40
Φωτογραφία για Κάμπινγκ: Δείτε backstage βίντεο από τη φωτογράφηση των πρωταγωνιστών



Οι ηθοποιοί που θα ενσαρκώσουν τους χαρακτήρες της πολυαναμενόμενης σειράς του MEGA, «Κάμπινγκ», συναντήθηκαν πριν από λίγες ημέρες στο στούντιο για την επίσημη φωτογράφηση. Μια δημιουργική συνάντηση που ανέδειξε τη δυναμική ενός πολυπληθούς καστ, το οποίο αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις τη νέα σεζόν.

Οι πρωταγωνιστές του «Κάμπινγκ» πόζαραν στον φακό, σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα που συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος άφησε για λίγο την περσόνα του χαμηλών τόνων Ιορδάνη και συνάντησε μπροστά από τα φλας τον Γιώργο Χρυσοστόμου, ο οποίος μεταμορφώνεται στη σειρά στον ιδιόρρυθμο διευθυντή-καμπινγκράτορα Σοφοκλή.

Μαζί τους, μια ομάδα από ιδιαίτερα αγαπημένους ηθοποιούς συνθέτει την «κοινότητα» του κάμπινγκ, προσδίδοντας στη νέα παραγωγή τη λάμψη ενός ξεχωριστού καλλιτεχνικού συνόλου. Στη φωτογράφηση συμμετείχαν οι Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη και Στρατής Χατζησταματίου.

Μια πρώτη γεύση από την εξαιρετική χημεία των πρωταγωνιστών μπορείτε να πάρετε στο backstage βίντεο. Ένα στιγμιότυπο που αποκαλύπτει μέρος μόνο της ενέργειας που απαιτεί μια σύγχρονη κωμωδία, όταν αυτή εστιάζει σε διαχρονικές αξίες όπως η φιλία, η αποδοχή και η ανάγκη μας να ανήκουμε κάπου.

Σε σενάριο Έλενας Σολωμού και Κωστή Παπαδόπουλου και σκηνοθεσία Σέργιου Κωνσταντινίδη, το «Κάμπινγκ» είναι το νέο πρόγραμμα μυθοπλασίας του MEGA που υπόσχεται να χαρίσει στιγμές γέλιου αλλά και συγκίνησης, με επίκεντρο τη δικαιοσύνη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Δείτε εδώ το backstage βίντεο από τη φωτογράφηση των πρωταγωνιστών: 







Πηγή: tvnea.com
