Γενικά, τα γαρίφαλα (Syzygium aromaticum) δεν είναι απλώς ένα μπαχαρικό για τη μαγειρική μας!Αποτελούν μια ισχυρότατη πηγή ευγενόλης/eugenol, η οποία έχει ισχυρότατες αντιφλεγμονώδεις,αναλγητικές,αντισηπτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες και δράσεις, πολύ ανώτερη από πολλές συνθετικές ενώσεις.Η ευγενόλης/eugenol είναι η κύρια δραστική ουσία του γαρίφαλου και λειτουργεί ως "κεντρικός διακόπτης" που αναστέλλει τα κέντρα ελέγχου της φλεγμονής, εξουδετερώνοντας το τοξικό φορτίο προτού προκαλέσει βλάβη στους ιστούς μας, αποκαθιστώντας την κυτταρική ισορροπία.Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2020 έδειξε ότι το εκχύλισμα γαρίφαλου επιτυγχάνει σημαντική μείωση της IL-8 (σήμα βαθιάς φλεγμονής), ενώ προστατεύει τον αγγειακό ιστό κατά 70% μέσω της αναστολής της Thromboxane-A2.Στη σύγχρονη οδοντιατρική, η ευγενόλης/eugenol αποτελεί το χρυσό πρότυπο για την ηρεμία των νεύρων και την απολύμανση των ριζικών σωλήνων*, λόγω της μοναδικής της ικανότητας να διαπερνά τις μεμβράνες και να καταπραΰνει τη βαθιά ανισορροπία που προκαλεί πόνο.Από τους δρόμους των μπαχαρικών έως την παραδοσιακή κινεζική ιατρική, τα γαρίφαλα χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες για την εξάλειψη των παθογόνων και την αποκατάσταση της πεπτικής ενέργειας, μια αρχαία σοφία που η επιστήμη επιβεβαιώνει πλέον κάτω από το μικροσκόπιο