2026-04-24 11:18:25
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για «Σόι Σου» – Δυνατά και «Να μ’ αγαπάς» και «MasterChef»

 Σαρωτική πρωτιά στην prime time για το «Το Σόι Σου VI» με 25.4%, αφήνοντας σε απόσταση τον ανταγωνισμό.

Ακολούθησε το «Να μ’ αγαπάς» με 18.8%, ενώ υψηλά κινήθηκε και το «MasterChef 10» με 17.0%.

Στη συνέχεια βρέθηκε ο «Άγιος Έρωτας II» με 14.0%, ενώ η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» σημείωσε 8.7%.

Στη μεσαία κατάταξη κινήθηκαν το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special (E)», το «I-4: Λούφα και Απαλλαγή» (ΣΚΑΪ) και το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», όλα στο 7.8%, ενώ κοντά βρέθηκαν το «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος (E)» και το «Μία Νύχτα Μόνο» με 7.2%.

Πιο πίσω βρέθηκε ο «Μπράβος» (ΑΝΤ1) με 7.1%, ενώ χαμηλά κινήθηκαν το «Στην Πίεση» και το «Το Παιδί» με 3.4%, καθώς και το «Με Αγάπη, Τζούλιετ» (Open) με μόλις 1.4%.

Στη late night ζώνη, πρώτο ήταν το «Ενώπιος Ενωπίω» με 10.9%, ενώ ακολούθησαν η «Μεγάλη Εικόνα» με 6.4% και το «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 4.4%.



Πηγή: tvnea.com
Κάμπινγκ: Δείτε backstage βίντεο από τη φωτογράφηση των πρωταγωνιστών
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Live News» – Κοντά «The Chase» και «Deal»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτη η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Σταθερά ψηλά το «Happy Day»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτο «Το Πρωινό» – Μάχη για τη δεύτερη θέση
Μεσημεριανή ζώνη: Σταθερά μπροστά οι «Αποκαλύψεις»
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Live News» – Κοντά «The Chase» και «Deal»
Απογευματινή ζώνη: Ισχυρό το «Live News» – Άνοδος για «Τροχό»
Η διαχρονική γοητεία του λευκού σε 55τμ
Το Καζακστάν θα κατασκευάσει 5.000 χλμ. νέων σιδηροδρόμων τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
ΠΩΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET ΣΗΜΕΡΑ
Πολύτιμα και ισχυρότατα μπαχαρικά που ενεργοποιούν το μεταβολισμό μας
Α. Τζιτζικώστας από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Ενέκρινα ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 277 εκ. ευρώ για το οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης – Πυθίου, μήκους 68,3 χλμ