Σαρωτική πρωτιά στην prime time για το «Το Σόι Σου VI» με 25.4%, αφήνοντας σε απόσταση τον ανταγωνισμό.

Ακολούθησε το «Να μ’ αγαπάς» με 18.8%, ενώ υψηλά κινήθηκε και το «MasterChef 10» με 17.0%.

Στη συνέχεια βρέθηκε ο «Άγιος Έρωτας II» με 14.0%, ενώ η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» σημείωσε 8.7%.

Στη μεσαία κατάταξη κινήθηκαν το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special (E)», το «I-4: Λούφα και Απαλλαγή» (ΣΚΑΪ) και το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», όλα στο 7.8%, ενώ κοντά βρέθηκαν το «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος (E)» και το «Μία Νύχτα Μόνο» με 7.2%.

Πιο πίσω βρέθηκε ο «Μπράβος» (ΑΝΤ1) με 7.1%, ενώ χαμηλά κινήθηκαν το «Στην Πίεση» και το «Το Παιδί» με 3.4%, καθώς και το «Με Αγάπη, Τζούλιετ» (Open) με μόλις 1.4%.

Στη late night ζώνη, πρώτο ήταν το «Ενώπιος Ενωπίω» με 10.9%, ενώ ακολούθησαν η «Μεγάλη Εικόνα» με 6.4% και το «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 4.4%.

