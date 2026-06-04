2026-06-04 12:21:09

Φωτογραφία: AzerNewsΗ πλήρης έναρξη λειτουργίας του εκσυγχρονισμένου σιδηροδρόμου Μπακού-Τιφλίδα-Καρς είναι κάτι περισσότερο από ένα γεγονός στις μεταφορές. Είναι ένα γεωπολιτικό ορόσημο που αλλάζει τη λογική της εμπορευματικής κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ευρασία και ενισχύει τον ρόλο του Νότιου Καυκάσου ως ενός από τους σημαντικότερους χώρους διαμετακόμισης μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.Στις 2 sidirodromikanea

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