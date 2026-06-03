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Η Intel ανακοινώνει επίσημα το Arc G3 για gaming handhelds στις 28 Μαΐου — και το Computex φέρνει τα πάντα Η αγορά των gaming handhelds είναι έτοιμη για μια τεράστια «σεισμική» δόνηση. Η κυριαρχία της AMD (με τους Z1 και Z2 Extreme) πρόκειται να δεχτεί το πιο σοβαρό πλήγμα μέχρι σήμερα, καθώς η Intel αποφάσισε να σταματήσει να στριμώχνει απλώς επεξεργαστές low-end laptops σε φορητές κονσόλες και να φτιάξει μια dedicated, custom πλατφόρμα κομμένη και ραμμένη για handheld gaming.Η επίσημη ανακοίνωση της σειράς Intel Arc G3 στις 28 Μαΐου (λίγες μέρες πριν το Computex 2026) ανοίγει τον δρόμο για μια νέα γενιά πανίσχυρων συσκευών. Τι ξέρουμε για τα νέα chips (Panther Lake Architecture) Η Intel φέρνει στην αγορά δύο βασικές εκδόσεις, βασισμένες στην αρχιτεκτονική Panther Lake (στα 18A), οι οποίες υπόσχονται τεράστια άλματα στην αποδοτικότητα και τη διαχείριση της μπαταρίας: Intel Arc G3 (Standard): 14 πυρήνες CPU (2 P-Cores, 8 E-Cores, 4 LP-Cores) και ενσωματωμένα γραφικά 10 Xe3 Cores στα 2.2 GHz.Intel Arc G3 Extreme: Η ναυαρχίδα.Ίδια δομή CPU, αλλά με 12 Xe3 Cores στα 2.3 GHz (γραφικά κλάσης Arc B390). Το «κλειδί» της επιτυχίας: Τα chips έχουν configurable base TDP στα 25W, αλλά μπορούν να αγγίξουν peak αποδόσεις στα 65W ή και 80W όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα (docked), προσφέροντας επιδόσεις που θα κοιτάζουν στα μάτια ακόμα και entry-level dGPUs. Τι θα δούμε στο Computex 2026: Οι πρώτοι «Μονομάχοι» Τα leaks έχουν πάρει φωτιά και ήδη γνωρίζουμε τους δύο πρώτους μεγάλους κατασκευαστές που θα ενσωματώσουν το Arc G3:1. Acer Predator Atlas 8 Μετά το Nitro Blaze που δεν κατάφερε να κάνει το μεγάλο «μπαμ», η Acer επιστρέφει με το βαρύ της όνομα, το Predator. Το Atlas 8 αναμένεται να είναι μια premium συσκευή 8 ιντσών, που θα βασίζεται εξολοκλήρου στην πλατφόρμα Arc G3 της Intel, προσφέροντας κορυφαία AI upscaling ποιότητα μέσω XeSS 3.2. MSI Claw 8 EX AI+ Η MSI διορθώνει τα λάθη του πρώτου Claw (που είχε απογοητεύσει με τον Meteor Lake). Το νέο μοντέλο έκανε ήδη την εμφάνισή του σε ευρωπαϊκά retail listings και «φοράει» τον Arc G3 Extreme. Οθόνη: 8 ίντσες, 1920×1200, 120Hz Μνήμη/Αποθήκευση: 32GB RAM, 1TB SSD Μπαταρία: Μια θηριώδης μπαταρία 80Wh (που σε συνδυασμό με το νέο silicon υπόσχεται εξαιρετική αυτονομία).Γιατί αλλάζουν οι ισορροπίες; Software & Frame Generation: Το XeSS Multi-Frame Generation της Intel υπόσχεται έως και 4x frame generation, ξεπερνώντας το FSR 3 της AMD. Πρώιμα tests δείχνουν παιχνίδια όπως το Cyberpunk 2077 να ξεπερνούν τα 160 FPS στα 25W με τη χρήση του XeSS. Απόδοση σε χαμηλά Watt: Σε αντίθεση με το παρελθόν, τα νέα Xe3 γραφικά δείχνουν εξαιρετική συμπεριφορά στα 12W και 15W, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορείς να παίζεις βαριά παιχνίδια (π.χ. Forza Horizon 5) πάνω από τα 60 FPS χωρίς να «ρουφιέται» η μπαταρία σε 45 λεπτά. Το μόνο «αγκάθι» που μένει να δούμε είναι η τιμή, καθώς οι πρώτες ανεπίσημες καταχωρήσεις δείχνουν αρκετά τσιμπημένα premium κόστη.Freegr network blog- News about pc, technology.