2026-04-28 11:19:18
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Η ξεχωριστή εκδοχή του «Ferto» με άρωμα Βαλκανίων
Το αγαπημένο «Ferto, λίγο πριν παρουσιαστεί από τον Akyla στη σκηνή της Βιέννης, αποκτά μια ξεχωριστή εκδοχή από τον θρύλο της Eurovision Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς (Zeljko Joksimovic).

Με τον ευφάνταστο τίτλο «Ferto vić», ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς δίνει στο τραγούδι μια βαλκανική χροιά, ενισχύοντας τη σύνδεσή του με τον ήχο, την παράδοση και το συναίσθημα της περιοχής.

Η διασκευή του τραγουδιού χαρακτηρίζεται από έναν ήχο αυθεντικό – γεμάτο εικόνες, μνήμες και ένταση. Έναν ήχο που επανασυστήνει τη βαλκανική μουσική στο σήμερα με φρεσκάδα και δυναμική.

Η καλλιτεχνική συνάντηση των δύο δημιουργών, που ξεκίνησε στη Σερβία και ενισχύθηκε στην Ελλάδα, εξελίσσεται σε μια συνεργασία με ξεχωριστή χημεία και ουσιαστικό καλλιτεχνικό βάθος. Ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στηρίζει από την πρώτη στιγμή έμπρακτα την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, ενώ ο Akylas ανταποδίδει με μια ερμηνεία γεμάτη πάθος και ένταση.


Ο ήχος των Βαλκανίων στη νέα διασκευή δεν είναι απλώς αισθητική επιλογή, είναι ταυτότητα. Μια ανάσα που κουβαλά ιστορίες. Στο «Ferto vić» η χαρά συνυπάρχει με τη νοσταλγία και ο πόνος μετατρέπεται σε γιορτή. Οι ανισόχρονοι ρυθμοί, χαρακτηριστικοί της βαλκανικής μουσικής, αντικατοπτρίζουν τον παλμό της ζωής.

Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών δίνει μια νέα διάσταση στο τραγούδι.

Ακούστε το τραγούδι:

View this post on Instagram

A post shared by Eurovision ERT (@eurovisionert)



Πηγή: tvnea.com
