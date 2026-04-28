Αποχώρηση-«βόμβα» καταγράφεται στον ΣΚΑΪ, καθώς ο Βασίλης Παπαδρόσος παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, έπειτα από πολυετή παρουσία στον Όμιλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γρηγόρη Μελά στο Newsit, το έμπειρο στέλεχος υπέβαλε την παραίτησή του στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, με τις εξελίξεις να οδηγούν τελικά σε κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του φέρονται να έπαιξαν οι παρεμβάσεις που δεχόταν το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Ζούλα στη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης. Παρά το γεγονός ότι η σύμβασή του είχε ισχύ έως τον Ιούνιο του 2027, οι διαφωνίες οδήγησαν στην πρόωρη αποχώρησή του από τη διοικητική θέση που κατείχε από τον Ιανουάριο του 2019.

Προσωρινά, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, στο «τιμόνι» του ενημερωτικού τομέα του σταθμού αναλαμβάνει ο Φώτης Καφαράκης, ο οποίος ήδη κατείχε τη θέση του αναπληρωτή διευθυντή ειδήσεων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς δεν αποκλείονται περαιτέρω αλλαγές στο ειδησεογραφικό τμήμα, ενώ ο Βασίλης Παπαδρόσος εκτιμάται ότι θα απασχολήσει και άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς ενόψει των εξελίξεων στον χώρο της ενημέρωσης.

Πηγή: tvnea.com