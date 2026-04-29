2026-04-29 10:16:18
Φωτογραφία για Στις 28 Ιουνίου οι αρχαιρεσίες για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Ένα μήνα νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες, το 2023, που έγιναν τέλη Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν οι φετινές αρχαιρεσίες που θα οδηγήσουν στην ανάδειξη των 15 μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και 5 τακτικών και 5 αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ προχώρησε στην προκήρυξη των εκλογών θέτοντας ως χρονικό όριο υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δηλώσεων των συνδυασμών προς τον Σύλλογο την 26η Μαΐου στις 15:00. Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. του ΠΦΣ και του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου θα πρέπει να αναφέρουν ρητά και με σαφήνεια στην αίτηση υποψηφιότητάς τους το αξίωμα για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα, τον συνδυασμό με τον οποίο κατέρχονται ως υποψήφιοι διαφορετικά κατέρχονται ως ανεξάρτητοι – μεμονωμένοι υποψήφιοι. Η αίτησή τους επίσης θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα φαρμακείου. Από την πλευρά τους οι συνδυασμοί υποχρεούνται να καταθέσουν λίστα με τα ονοματεπώνυμα του συνόλου των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σε αυτούς.

Pasxalidisstore.gr: Το καλύτερο παγωτό μηχανής χωρίς υπερβολές!!! Αποστολές σε όλη την Ελλάδα!
Pasxalidisstore.gr: Το καλύτερο παγωτό μηχανής χωρίς υπερβολές!!! Αποστολές σε όλη την Ελλάδα!
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/4/2026)
Στις 28 Ιουνίου οι αρχαιρεσίες για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Στις 28 Ιουνίου οι αρχαιρεσίες για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Ευχές από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημητρουκειου Δημοτικού Σχολειου
Καλό Πάσχα από το σύλλογο Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Ευχές από το Σύλλογο Φίλων του Σιδηροδρόμου Αθήνας
Υποχρέωση ιδιοκτητών για καθαρισμό οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο. Από 1 Απριλίου ως 15 Ιουνίου η προθεσμία.
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ανατροπή με «Buongiorno» – Πέρασε μπροστά
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή – Δυνατά και το «Happy Day»
ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΙΝΕΖΩΝ HACKER ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ
Intel: TO Overclocking ΠΡΟΣΤΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ — ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ Unlocked CPUs για Budget Builders
Orient Express: Τo μυθικό τρένο της Αγκάθα Κρίστι επιστρέφει με εισιτήριο έως και 46.000 ευρώ.