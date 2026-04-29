2026-04-29 11:10:02
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: «Να μ’ αγαπάς» vs «Μπαμπάς» στο νήμα – Δυνατό το «MasterChef»



Σκληρή μάχη στην κορυφή της prime time, με το «Να μ’ αγαπάς» να περνά πρώτο με 17.8%, οριακά μπροστά από το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ» που ακολούθησε με 17.7%.

Σε πολύ καλή τροχιά κινήθηκε και το «MasterChef 10» με 13.8%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας II» σημείωσε 12.9%.

Στη συνέχεια βρέθηκαν το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» με 11.2% και το «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος» με 10.0%, ενώ το «Μία Νύχτα Μόνο» κατέγραψε 9.6%.

Πιο πίσω κινήθηκαν η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 7.0%, το «Grand Hotel» και το «Survivor» με 6.6%, καθώς και οι «Σούπερ Ήρωες» με 6.0%.

Χαμηλότερα βρέθηκαν το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 4.7%, το «Γιατί ρε πατέρα;» με 4.0%, ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με 3.8% και το «Το Παιδί» με 3.1%, ενώ στο τέλος κινήθηκε η «Γυναίκα του Ζωολογικού Κήπου» (Open) με 2.3%.

Στη late night ζώνη, πρώτο ήταν το «The 2Night Show» με 9.4%, ενώ το «Status Quo» σημείωσε 1.8%.



Πηγή: tvnea.com
Στις 28 Ιουνίου οι αρχαιρεσίες για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Στις 28 Ιουνίου οι αρχαιρεσίες για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
