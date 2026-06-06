Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου διευρύνεται περαιτέρω η διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, με την ένταξη δύο ακόμη θεραπευτικών κατηγοριών που αφορούν φάρμακα για την Ηπατίτιδα Β και για το άσθμα.

Οι νέες αυτές κατηγορίες έρχονται να προστεθούν στις ήδη ενταγμένες θεραπείες, οι οποίες ξεκίνησαν με τα ογκολογικά φάρμακα και τα φάρμακα για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν οι βιολογικοί παράγοντες anti-TNF.

Η εξέλιξη αυτή διευρύνει τις επιλογές των ασθενών, μειώνει την ταλαιπωρία τους και αξιοποιεί το εκτεταμένο δίκτυο των ιδιωτικών φαρμακείων σε όλη τη χώρα, με στόχο την ασφαλή και ελεγχόμενη διάθεση των θεραπειών.

Το θέμα ανέδειξε και ο Μανώλης Κατσαράκης, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων, επισημαίνοντας τη...

.... σημασία της διάθεσης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα φαρμακεία της γειτονιάς, αλλά και τις πλευρές της διαδικασίας που χρειάζονται προσοχή στην πράξη.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η διαδικασία διάθεσης ΦΥΚ μέσω ιδιωτικών φαρμακείων ξεκίνησε στις 16 Φεβρουαρίου 2026, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να επιλέγουν το φαρμακείο από το οποίο επιθυμούν να παραλάβουν τη θεραπεία τους.

Η πρώτη φάση αφορούσε αντικαρκινικές θεραπείες και θεραπείες για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, ενώ η δεύτερη φάση, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 20 Απριλίου, περιέλαβε βιολογικούς παράγοντες για ρευματοπάθειες. Με την προσθήκη των θεραπειών για Ηπατίτιδα Β και άσθμα, η κάλυψη επεκτείνεται σε ακόμη περισσότερους ασθενείς.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα διάθεσης του φαρμάκου του από ιδιωτικό φαρμακείο και στη συνέχεια επιλέγει, μέσω της πλατφόρμας ΦΥΚ του ΕΟΠΥΥ, το φαρμακείο που επιθυμεί για κάθε συνταγή ξεχωριστά.

Η παραλαβή των φαρμάκων πραγματοποιείται με μηδενική συμμετοχή για τους δικαιούχους, ενώ η επιλογή ιδιωτικού φαρμακείου προστίθεται στις ήδη διαθέσιμες δυνατότητες παραλαβής από φαρμακείο ΕΟΠΥΥ ή αποστολής κατ’ οίκον.

Πηγές:Υπουργείο Υγείας – Δελτίο Τύπου για τη διάθεση ΦΥΚ μέσω ιδιωτικών φαρμακείων:Δελτίο Τύπου Υπουργείου ΥγείαςΠλατφόρμα ΦΥΚ ΕΟΠΥΥ:https://fyk.eopyy.gov.gr/Αναφορά του Μανώλη Κατσαράκη στο zarpanews.gr:Χανιά | Φάρμακα υψηλού κόστους και τι δεν λέγεται δημόσια για αυτά – Εξηγεί ο Μανώλης Κατσαράκης

Η σταδιακή ένταξη νέων θεραπευτικών κατηγοριών στα ιδιωτικά φαρμακεία αποτελεί σημαντικό βήμα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρονίως πασχόντων και ενισχύει τον ρόλο του φαρμακείου της γειτονιάς ως βασικού σημείου πρόσβασης των ασθενών στη θεραπεία τους.

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