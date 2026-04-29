2026-04-29 10:15:59
Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 21.2%, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση.
Ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha XIII» με 19.2%, διατηρώντας ισχυρή δυναμική.
Πιο πίσω βρέθηκε η «Ώρα Ελλάδος» με 8.5%, ενώ το «Σήμερα» σημείωσε 7.3%.
Χαμηλότερα κινήθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 6.4%, ενώ στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε το «Νωρίς - Νωρίς» με 2.5%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ