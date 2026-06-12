2026-06-12 11:20:46
Ανακοινώθηκαν οι 7 συνδυασμοί και οι 59 υποψήφιοι
Ανακοινώθηκαν οι 7 συνδυασμοί και οι 59 υποψήφιοι φαρμακοποιοί που επιθυμούν να εκλεγούν είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΠΦΣ είτε στο Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΑΦΠΣ) και να διεκδικήσουν έτσι ένα καλύτερο μέλλον για το επάγγελμα. Ακολουθούν ανά συνδυασμό με αλφαβητική σειρά:
Δημιουργική Ένωση Φαρμακοποιών - Δη.Ε.Φ.
Για το Δ.Σ.:
1. Ανδρέας Αντωνίου
2. Παντελεήμων Μαλιωτάκης
3. Νικόλαος Στεφανάκης
Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Φαρμακοποιών
Για το Δ.Σ.:
1. Διονυσία (Σία) Βορρίση
2. Δημήτριος Δουλουφάκης
3. Φρειδερίκη (Ρίτα) Ζορμπά
4. Ιωάννης Καβαλάρης
5. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος
6. Δημήτριος Μπράχος
7. Γεώργιος Πανταζής
8. Χαρίκλεια - Αγάπη Στοϊλά
Για το ΑΦΠΣ:
1. Εμμανουήλ Μαυρομμάτης (Φ.Σ. Αττικής)
Εκσυγχρονιστική Παρέμβαση
Για το Δ.Σ.:
1. Κωνσταντίνος Κατσιάνος
2. Ελευθέριος Κουιμτζίδης
3. Αλέξανδρος Τσαπέκος
Εναπομείναντες
Για το Δ.Σ.:
1. Λουκάς Γαλανόπουλος
2. Χαράλαμπος Μπασκουρέλος
3. Μαρία Πιστοφίδου
4. Ανδρέας Σοφιανόπουλος
Για το ΑΦΠΣ:
Βασίλειος Προσελέντης - Χιώνης (Φ.Σ. Αχαΐας)
Μαζί για το Φαρμακείο
Για το Δ.Σ.:
1. Παρασκευή Θανάκου
2. Θεοδώρα Κατωτικίδου
3. Αθανάσιος Κουτσούκης
Για το ΑΦΠΣ:
1 Παρασκευή Θανάκου (Φ.Σ. Λάρισας)
2. Αθανάσιος Κουτσούκης (Φ.Σ. Λάρισας)
Αναπληρωματική: Θεοδώρα Κατωτικίδου (Φ.Σ. Λάρισας)
Νέος Δρόμος – Συμμαχία Φαρμακοποιών
Για το Δ.Σ.:
1. Ιωάννης Δαγρές
2. Ελισσάβετ Δερβενιωτάκη
3. Αθανάσιος Μαλάκης
4. Ευγενία (Τζένη) Μαυρίδου
5. Χαράλαμπος (Χάρης) Σαρδέλης
6. Αριστοτέλης Σκουντάκης
7. Κωνσταντίνος Χασανέας
Για το ΑΦΠΣ:
Τακτικοί:
1. Μαγδαληνή - Αναστασία (Μάγδα) Χριστοφίλου (Φ.Σ.
Αττικής)
2. Ευγενία (Τζένη) Μαυρίδου (Φ.Σ. Πειραιά)
3. Γεώργιος Ζάχος (Φ.Σ. Θεσσαλονίκης)
4. Μαρία (Μαίρη) Καρακωστάνογλου (Φ.Σ. Κοζάνης)
Αναπληρωματικοί:
1. Κωνσταντίνος Κακονίκος (Φ.Σ. Αττικής)
2. Κλεωνίκη (Κλαίρη) Παρμάκη (Φ.Σ. Πειραιά)
3. Κωνσταντίνος Βαρδιάμπασης (Φ.Σ. Ρεθύμνου)
Προοπτική για το Φαρμακείο του Αύριο
Για το Δ.Σ.:
1. Απόστολος Βαλτάς
2. Μιχαήλ Βαρελάς
3. Αθανάσιος Γουβαλάς
4. Ελένη Δαμαλά
5. Διονύσιος Ευγενίδης
6. Σεραφείμ (Μάκης) Ζήκας
7. Στυλιανός Καλογερόπουλος
8. Σοφία Κατή
9. Εμμανουήλ Κατσαράκης
10. Αναστάσιος Κοζώνης
11. Κωνσταντίνος Κούβαρης
12. Νικόλαος Ματθιόπουλος
13. Αθανάσιος Μέντας
14. Αναστασία (Σίσσυ) Ρακιτζή
15. Νικόλαος Φουτούλης
16. Παναγιώτης Φράγκος
17. Μαρία-Θηρεσία (Τερέζα) Χαραμή
Για το ΑΦΠΣ:
Τακτικοί
1. Αλεξάνδρα-Μαρια Αντωνοπούλου (Φ.Σ. Αττικής)
2. Μαρία Δερμάνη (Φ.Σ. Αττικής)
3. Γαρυφαλλιά-Ιωάννα Βεσλεμέ (Φ.Σ. Πειραιά)
4. Κωνσταντίνος Ραϊσάκης (Φ.Σ. Χανίων)
Αναπληρωματικοί
1. Γεώργιος Κατσανδρής (Φ.Σ. Αττικής)
2. Ευάγγελος Τσικνάκος (Φ.Σ. Αττικής)
3. Αθηνά Σκαρλατινή (Φ.Σ. Πειραιά)
4. Ιωάννης Σαββόπουλος (Φ.Σ. Καστοριάς)
Πηγή : farmakeutikoskosmos
pharmateam
Ανακοινώθηκαν οι 7 συνδυασμοί και οι 59 υποψήφιοι φαρμακοποιοί που επιθυμούν να εκλεγούν είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΠΦΣ είτε στο Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΑΦΠΣ) και να διεκδικήσουν έτσι ένα καλύτερο μέλλον για το επάγγελμα. Ακολουθούν ανά συνδυασμό με αλφαβητική σειρά:
Δημιουργική Ένωση Φαρμακοποιών - Δη.Ε.Φ.
Για το Δ.Σ.:
1. Ανδρέας Αντωνίου
2. Παντελεήμων Μαλιωτάκης
3. Νικόλαος Στεφανάκης
Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Φαρμακοποιών
Για το Δ.Σ.:
1. Διονυσία (Σία) Βορρίση
2. Δημήτριος Δουλουφάκης
3. Φρειδερίκη (Ρίτα) Ζορμπά
4. Ιωάννης Καβαλάρης
5. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος
6. Δημήτριος Μπράχος
7. Γεώργιος Πανταζής
8. Χαρίκλεια - Αγάπη Στοϊλά
Για το ΑΦΠΣ:
1. Εμμανουήλ Μαυρομμάτης (Φ.Σ. Αττικής)
Εκσυγχρονιστική Παρέμβαση
Για το Δ.Σ.:
1. Κωνσταντίνος Κατσιάνος
2. Ελευθέριος Κουιμτζίδης
3. Αλέξανδρος Τσαπέκος
Εναπομείναντες
Για το Δ.Σ.:
1. Λουκάς Γαλανόπουλος
2. Χαράλαμπος Μπασκουρέλος
3. Μαρία Πιστοφίδου
4. Ανδρέας Σοφιανόπουλος
Για το ΑΦΠΣ:
Βασίλειος Προσελέντης - Χιώνης (Φ.Σ. Αχαΐας)
Μαζί για το Φαρμακείο
Για το Δ.Σ.:
1. Παρασκευή Θανάκου
2. Θεοδώρα Κατωτικίδου
3. Αθανάσιος Κουτσούκης
Για το ΑΦΠΣ:
1 Παρασκευή Θανάκου (Φ.Σ. Λάρισας)
2. Αθανάσιος Κουτσούκης (Φ.Σ. Λάρισας)
Αναπληρωματική: Θεοδώρα Κατωτικίδου (Φ.Σ. Λάρισας)
Νέος Δρόμος – Συμμαχία Φαρμακοποιών
Για το Δ.Σ.:
1. Ιωάννης Δαγρές
2. Ελισσάβετ Δερβενιωτάκη
3. Αθανάσιος Μαλάκης
4. Ευγενία (Τζένη) Μαυρίδου
5. Χαράλαμπος (Χάρης) Σαρδέλης
6. Αριστοτέλης Σκουντάκης
7. Κωνσταντίνος Χασανέας
Για το ΑΦΠΣ:
Τακτικοί:
1. Μαγδαληνή - Αναστασία (Μάγδα) Χριστοφίλου (Φ.Σ.
Αττικής)
2. Ευγενία (Τζένη) Μαυρίδου (Φ.Σ. Πειραιά)
3. Γεώργιος Ζάχος (Φ.Σ. Θεσσαλονίκης)
4. Μαρία (Μαίρη) Καρακωστάνογλου (Φ.Σ. Κοζάνης)
Αναπληρωματικοί:
1. Κωνσταντίνος Κακονίκος (Φ.Σ. Αττικής)
2. Κλεωνίκη (Κλαίρη) Παρμάκη (Φ.Σ. Πειραιά)
3. Κωνσταντίνος Βαρδιάμπασης (Φ.Σ. Ρεθύμνου)
Προοπτική για το Φαρμακείο του Αύριο
Για το Δ.Σ.:
1. Απόστολος Βαλτάς
2. Μιχαήλ Βαρελάς
3. Αθανάσιος Γουβαλάς
4. Ελένη Δαμαλά
5. Διονύσιος Ευγενίδης
6. Σεραφείμ (Μάκης) Ζήκας
7. Στυλιανός Καλογερόπουλος
8. Σοφία Κατή
9. Εμμανουήλ Κατσαράκης
10. Αναστάσιος Κοζώνης
11. Κωνσταντίνος Κούβαρης
12. Νικόλαος Ματθιόπουλος
13. Αθανάσιος Μέντας
14. Αναστασία (Σίσσυ) Ρακιτζή
15. Νικόλαος Φουτούλης
16. Παναγιώτης Φράγκος
17. Μαρία-Θηρεσία (Τερέζα) Χαραμή
Για το ΑΦΠΣ:
Τακτικοί
1. Αλεξάνδρα-Μαρια Αντωνοπούλου (Φ.Σ. Αττικής)
2. Μαρία Δερμάνη (Φ.Σ. Αττικής)
3. Γαρυφαλλιά-Ιωάννα Βεσλεμέ (Φ.Σ. Πειραιά)
4. Κωνσταντίνος Ραϊσάκης (Φ.Σ. Χανίων)
Αναπληρωματικοί
1. Γεώργιος Κατσανδρής (Φ.Σ. Αττικής)
2. Ευάγγελος Τσικνάκος (Φ.Σ. Αττικής)
3. Αθηνά Σκαρλατινή (Φ.Σ. Πειραιά)
4. Ιωάννης Σαββόπουλος (Φ.Σ. Καστοριάς)
Πηγή : farmakeutikoskosmos
pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ