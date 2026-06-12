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Ανακοινώθηκαν οι 7 συνδυασμοί και οι 59 υποψήφιοιΑνακοινώθηκαν οι 7 συνδυασμοί και οι 59 υποψήφιοι φαρμακοποιοί που επιθυμούν να εκλεγούν είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΠΦΣ είτε στο Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΑΦΠΣ) και να διεκδικήσουν έτσι ένα καλύτερο μέλλον για το επάγγελμα. Ακολουθούν ανά συνδυασμό με αλφαβητική σειρά:Δημιουργική Ένωση Φαρμακοποιών - Δη.Ε.Φ.Για το Δ.Σ.:1. Ανδρέας Αντωνίου2. Παντελεήμων Μαλιωτάκης3. Νικόλαος ΣτεφανάκηςΔημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση ΦαρμακοποιώνΓια το Δ.Σ.:1. Διονυσία (Σία) Βορρίση2. Δημήτριος Δουλουφάκης3. Φρειδερίκη (Ρίτα) Ζορμπά4. Ιωάννης Καβαλάρης5. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος6. Δημήτριος Μπράχος7. Γεώργιος Πανταζής8. Χαρίκλεια - Αγάπη ΣτοϊλάΓια το ΑΦΠΣ:1. Εμμανουήλ Μαυρομμάτης (Φ.Σ. Αττικής)Εκσυγχρονιστική ΠαρέμβασηΓια το Δ.Σ.:1. Κωνσταντίνος Κατσιάνος2. Ελευθέριος Κουιμτζίδης3. Αλέξανδρος ΤσαπέκοςΕναπομείναντεςΓια το Δ.Σ.:1. Λουκάς Γαλανόπουλος2. Χαράλαμπος Μπασκουρέλος3. Μαρία Πιστοφίδου4. Ανδρέας ΣοφιανόπουλοςΓια το ΑΦΠΣ:Βασίλειος Προσελέντης - Χιώνης (Φ.Σ. Αχαΐας)Μαζί για το ΦαρμακείοΓια το Δ.Σ.:1. Παρασκευή Θανάκου2. Θεοδώρα Κατωτικίδου3. Αθανάσιος ΚουτσούκηςΓια το ΑΦΠΣ:1 Παρασκευή Θανάκου (Φ.Σ. Λάρισας)2. Αθανάσιος Κουτσούκης (Φ.Σ. Λάρισας)Αναπληρωματική: Θεοδώρα Κατωτικίδου (Φ.Σ. Λάρισας)Νέος Δρόμος – Συμμαχία ΦαρμακοποιώνΓια το Δ.Σ.:1. Ιωάννης Δαγρές2. Ελισσάβετ Δερβενιωτάκη3. Αθανάσιος Μαλάκης4. Ευγενία (Τζένη) Μαυρίδου5. Χαράλαμπος (Χάρης) Σαρδέλης6. Αριστοτέλης Σκουντάκης7. Κωνσταντίνος ΧασανέαςΓια το ΑΦΠΣ:Τακτικοί:1. Μαγδαληνή - Αναστασία (Μάγδα) Χριστοφίλου (Φ.Σ.Αττικής)2. Ευγενία (Τζένη) Μαυρίδου (Φ.Σ. Πειραιά)3. Γεώργιος Ζάχος (Φ.Σ. Θεσσαλονίκης)4. Μαρία (Μαίρη) Καρακωστάνογλου (Φ.Σ. Κοζάνης)Αναπληρωματικοί:1. Κωνσταντίνος Κακονίκος (Φ.Σ. Αττικής)2. Κλεωνίκη (Κλαίρη) Παρμάκη (Φ.Σ. Πειραιά)3. Κωνσταντίνος Βαρδιάμπασης (Φ.Σ. Ρεθύμνου)Προοπτική για το Φαρμακείο του ΑύριοΓια το Δ.Σ.:1. Απόστολος Βαλτάς2. Μιχαήλ Βαρελάς3. Αθανάσιος Γουβαλάς4. Ελένη Δαμαλά5. Διονύσιος Ευγενίδης6. Σεραφείμ (Μάκης) Ζήκας7. Στυλιανός Καλογερόπουλος8. Σοφία Κατή9. Εμμανουήλ Κατσαράκης10. Αναστάσιος Κοζώνης11. Κωνσταντίνος Κούβαρης12. Νικόλαος Ματθιόπουλος13. Αθανάσιος Μέντας14. Αναστασία (Σίσσυ) Ρακιτζή15. Νικόλαος Φουτούλης16. Παναγιώτης Φράγκος17. Μαρία-Θηρεσία (Τερέζα) ΧαραμήΓια το ΑΦΠΣ:Τακτικοί1. Αλεξάνδρα-Μαρια Αντωνοπούλου (Φ.Σ. Αττικής)2. Μαρία Δερμάνη (Φ.Σ. Αττικής)3. Γαρυφαλλιά-Ιωάννα Βεσλεμέ (Φ.Σ. Πειραιά)4. Κωνσταντίνος Ραϊσάκης (Φ.Σ. Χανίων)Αναπληρωματικοί1. Γεώργιος Κατσανδρής (Φ.Σ. Αττικής)2. Ευάγγελος Τσικνάκος (Φ.Σ. Αττικής)3. Αθηνά Σκαρλατινή (Φ.Σ. Πειραιά)4. Ιωάννης Σαββόπουλος (Φ.Σ. Καστοριάς)Πηγή : farmakeutikoskosmos