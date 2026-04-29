2026-04-29 14:06:24
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΛΥΔΑ Α.Ε.:
Αγαπητοί πελάτες,
Ο ΠΦΣ ζήτησε τη συνδρομή μας ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η εγγραφή σας στην ΚΜΕΣ (δηλαδή πριν 30/04/2026).
Στην περίπτωση που θέλετε βοήθεια για τα προαναφερόμενα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας :
- Στέλνοντας email στο [email protected] αναγράφοντας στο θέμα : ΠΥΛΗ ΚΜΕΣ
- Κλήση στα τηλέφωνα : 210-6705000 ή 2310-206020 και στην Γραμματεία μας θα αναφέρεται ότι χρειάζεστε βοήθεια για την εγγραφή στην πύλη ΚΜΕΣ. Στην συνέχεια θα επικοινωνήσει μαζί σας συνεργάτης μας από το τμήμα υποστήριξης Dioscourides.
farmakopoioi
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
