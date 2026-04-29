





Φουντώνουν τα σενάρια το τελευταίο διάστημα γύρω από τον σχεδιασμό των καναλιών για τη νέα σεζόν, με ένα πιθανό τηλεοπτικό δίδυμο να βρίσκεται ήδη στο προσκήνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου Σκρομπόλα στο zappit, ο ANT1 εξετάζει το ενδεχόμενο να φέρει κοντά την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο για μια κοινή εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Ο σταθμός φαίνεται να αναζητά ένα ισχυρό και δοκιμασμένο δίδυμο που θα δώσει ώθηση στη συγκεκριμένη ώρα, με την Κατερίνα Καραβάτου να αποτελεί ήδη βασικό «πυλώνα» του προγράμματος. Η παρουσιάστρια, που διατηρεί ενεργό συμβόλαιο με τον ANT1, ετοιμάζεται –μετά το τέλος της φετινής σεζόν– για μια συνολική ανανέωση της εκπομπής της, τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και σε πρόσωπα μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Σε αυτό το πλαίσιο, επανέρχεται στο τραπέζι και το όνομα του Χρήστου Φερεντίνου, με τον οποίο ο σταθμός είχε επιχειρήσει να συνεργαστεί και στο παρελθόν. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε γίνει σχετική προσέγγιση ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο, χωρίς όμως να προχωρήσει, καθώς τότε ο παρουσιαστής δεσμευόταν με συμβόλαιο στον ΣΚΑΪ.

Τα δεδομένα, ωστόσο, φαίνεται πως αλλάζουν ενόψει της νέας τηλεοπτικής χρονιάς, με το ενδεχόμενο συνεργασίας να επανεξετάζεται. Παράλληλα, δεν αποκλείεται ο Χρήστος Φερεντίνος να αξιοποιηθεί σε διπλό ρόλο στον ANT1, συνδυάζοντας την παρουσία του στη συγκεκριμένη εκπομπή με την ανάληψη ενός τηλεπαιχνιδιού, ένα είδος στο οποίο έχει αποδείξει την επιτυχία του.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται ακόμη για σενάρια και διερευνητικές συζητήσεις, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται τους επόμενους μήνες.

Πηγή: tvnea.com