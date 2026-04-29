2026-04-29 12:27:02
Φωτογραφία για Τα προγράμματα βοηθούν στην εγγραφή ΚΜΕΣ!

Aγαπητοί/ές Φαρμακοποιοί,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πλέον υπάρχει διαθέσιμη ειδική επιλογή στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την παροχή βοήθειας σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στην ΚΜΕΣ ώστε να ολοκληρώστε τη σύνδεση και την εγγραφή σας στην πιλοτική πύλη.

Για να συνδεθείτε με το αρμόδιο τμήμα υποστήριξης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στο τηλεφωνικό μας κέντρο:

Πατήστε 1 για πρόγραμμα φαρμακείουΣτη συνέχεια πατήστε 2 για FarmakoNΤέλος, πατήστε 5 για δημιουργία SSO στην ΚΜΕΣ

 

Για οποιαδήποτε δυσκολία ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά και να επιλέξετε τη σχετική επιλογή για άμεση εξυπηρέτηση.

 

 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστείτε.

 

Με Εκτίμηση,

Τμήμα Υποστήριξης FarmakoN

 

T:+302106019530 Email: [email protected]




Pasxalidisstore.gr: Το καλύτερο παγωτό μηχανής χωρίς υπερβολές!!! Αποστολές σε όλη την Ελλάδα!
Pasxalidisstore.gr: Το καλύτερο παγωτό μηχανής χωρίς υπερβολές!!! Αποστολές σε όλη την Ελλάδα!