2026-04-29 14:51:25
Γλώσσα: Συνεχίζουμε το κόμικ "Η ιπτάμενη σκάφη" (σελίδες 18 και 19 του Β.Μ.), δίνοντας το δικό μας τέλος, είτε κατασκευάζοντας μόνοι σε χαρτί το υπόλοιπο κόμικ είτε χρησιμοποιώντας κάποια διαδικτυακή εφαρμογή (π.χ. εδώ ή όποια άλλη έχουμε υπόψη μας). Αν φτιάξουμε το κόμικ μας διαδικτυακά, παίρνουμε ένα στιγμιότυπο οθόνης, αφού το ολοκληρώσουμε και, είτε το στέλνουμε μέσω email ([email protected]) είτε το φέρνουμε στην τάξη μέσω κάποιου usb stick για να το παρουσιάσουμε. Τέλος, ολοκληρώνουμε και τη σελίδα 22 (Β.Μ.), συμπληρώνοντας τις καταλήξεις στα ρήματα του κειμένου (βλέπουμε και την προηγούμενη ανάρτηση για περισσότερο βοηθητικό υλικό).
Μαθηματικά: Αφού φέρουμε στον νου όσα παρατηρήσαμε στη "Διερεύνηση" (σελίδα 131 - Β.Μ.) και παίξουμε με το εκπαιδευτικό υλικό της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε καλά τη θεωρία, την εφαρμογή και τον "Αυτοέλεγχο" του 55ου κεφαλαίου "Πόσο μεγάλωσες!" (σελίδα 132 - Β.Μ.). Έπειτα λύνουμε τις ασκήσεις 1, 2, 3 και το πρόβλημα 1, στις σελίδες 7 και 8 του Τ.Ε..
Ιστορία: Την Τετάρτη, 6/5, θα γράψουμε ένα 15λεπτο τεστ στο 6ο κεφάλαιο της Δ΄ ενότητας ("Η κρίση στα Βαλκάνια") και στο 1ο κεφάλαιο της Ε΄ ενότητας ("Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα"). Επομένως, διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα των δύο αυτών κεφαλαίων (εδώ κι εδώ). Τέλος, θα γίνει έλεγχος και στις εργασίες 10, 11 (σελίδα 31) και 2, 3 (σελίδα 32) του Τ.Ε..
Φυσική: Το ΦΕ3 "Μια απλή φωτογραφική μηχανή" είναι εκτός ύλης. Παρόλα αυτά εμείς σήμερα παρατηρήσαμε πώς απεικονίζεται το είδωλο σε μια παρόμοιου τύπου κάμερα (δείτε και τη σχετική ανάρτηση) και κάναμε και τον παραλληλισμό με τον τρόπο που βλέπει η άνθρωπος, μέσω του πειράματος του ΦΕ5 "Πώς βλέπουμε" (ανατρέχουμε και στην αντίστοιχη ανάρτηση). Ωστόσο, επειδή το ΦΕ δεν ολοκληρώθηκε, τα βιβλία έμειναν στην τάξη, ώστε να συνεχιστεί η επεξεργασία του ΦΕ αύριο.
Σχολική ζωή: Το αυριανό πρόγραμμα, λόγω της επίσκεψης στο 3ο Γυμνάσιο Μοσχάτου και του ποδοσφαιρικού αγώνα αγοριών, θα περιλαμβάνει μόνο φυσική και γεωγραφία. Δεν ξεχνάμε να φέρουμε όλες τις απαραίτητες δηλώσεις για τις αυριανές μετακινήσεις (όσοι και όσες, βέβαια, δεν τις έχουν φέρει ακόμη), συμπεριλαμβανομένων και όσων από τους συμμετέχοντες στον αγώνα δεν έχουν φέρει το ειδικό έντυπο γονικής συγκατάθεσης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.
