2026-04-30 11:25:17
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: «Μπαμπάς» και «Να μ’ αγαπάς» στήθος με στήθος στο ίδιο κανάλι – Δυνατή η μπάλα





Σκληρή μάχη στην κορυφή της prime time, με το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ (E)» να περνά οριακά πρώτο με 15.8%, ακολουθούμενο πολύ κοντά από το «Να μ’ αγαπάς» με 15.7%.

Ισχυρή παρουσία κατέγραψε και το ποδοσφαιρικό ντέρμπι «UCL: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ» με 14.4%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας II» σημείωσε 12.6% και το «MasterChef 10» 12.3%.

Στη συνέχεια βρέθηκαν οι «Σούπερ Ήρωες» με 11.3% και το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 10.4%, ενώ το «Survivor» κατέγραψε 9.1% και το «Grand Hotel» 8.0%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» με 5.7%, ενώ το «Από Ήλιο σε Ήλιο» και το «Το Παιδί» σημείωσαν από 3.2%. Στο τέλος βρέθηκε ο «Καθηγητής και ο Τρελός» (Open) με 2.3%.

Στη late night ζώνη, πρώτο ήταν το «Νύχτα Αποκαλύψεων» με 13.6%, ενώ ακολούθησε το «Post Game» με 7.6% και το «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 1.8%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/4/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: «Live News» ασταμάτητο – Σκληρή μάχη στη δεύτερη γραμμή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: «Live News» ασταμάτητο – Σκληρή μάχη στη δεύτερη γραμμή
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα Mega» οριακά μπροστά
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» μπροστά
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» με μεγάλη διαφορά στην κορυφή - Έφτασε μέχρι και 24,5%
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» μπροστά – 0,1% σε 15' η εκπομπή «Real View»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Επιστολή ΠΦΣ προς τις Εταιρείες Κατασκευής Λογισμικού Φαρμακείου σχετικά με την υποστήριξη των φαρμακείων για την πρόσβαση στη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα Mega» οριακά μπροστά
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» μπροστά
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» με μεγάλη διαφορά στην κορυφή - Έφτασε μέχρι και 24,5%
Δραματικό βίντεο δείχνει πατέρα να προστατεύει βρέφος κάτω από κινούμενο τρένο στο Μπαγκλαντές!
