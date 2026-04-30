











Σκληρή μάχη στην κορυφή της prime time, με το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ (E)» να περνά οριακά πρώτο με 15.8%, ακολουθούμενο πολύ κοντά από το «Να μ’ αγαπάς» με 15.7%.

Ισχυρή παρουσία κατέγραψε και το ποδοσφαιρικό ντέρμπι «UCL: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ» με 14.4%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας II» σημείωσε 12.6% και το «MasterChef 10» 12.3%.

Στη συνέχεια βρέθηκαν οι «Σούπερ Ήρωες» με 11.3% και το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 10.4%, ενώ το «Survivor» κατέγραψε 9.1% και το «Grand Hotel» 8.0%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» με 5.7%, ενώ το «Από Ήλιο σε Ήλιο» και το «Το Παιδί» σημείωσαν από 3.2%. Στο τέλος βρέθηκε ο «Καθηγητής και ο Τρελός» (Open) με 2.3%.

Στη late night ζώνη, πρώτο ήταν το «Νύχτα Αποκαλύψεων» με 13.6%, ενώ ακολούθησε το «Post Game» με 7.6% και το «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 1.8%.

Πηγή: tvnea.com