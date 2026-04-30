2026-04-30 10:07:08
Ξεκάθαρη πρωτιά στη μεσημεριανή ζώνη για τις «Αποκαλύψεις», που εκτοξεύτηκαν στο 18.5%, αφήνοντας μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό. Η εκπομπή μάλιστα έφτασε μέχρι και 24,5%.
Για τη δεύτερη θέση, ο ανταγωνισμός ήταν οριακός, με τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο 6.7% και το «Live You» πολύ κοντά στο 6.6%.
Στη συνέχεια βρέθηκε το «Στούντιο 4» με 5.4%, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σημείωσε 4.6%.
Στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε το «Real View» με 1.8%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
