2026-04-30 11:25:18
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: «Live News» ασταμάτητο – Σκληρή μάχη στη δεύτερη γραμμή



Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News» με 19.4%, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του.

Ακολούθησε το «The Chase» με 15.2%, ενώ σε κοντινή απόσταση κινήθηκε το «Deal. IX» με 11.6%.

Ιδιαίτερα ανταγωνιστική ήταν η μάχη στη μεσαία κατάταξη, με το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» να σημειώνει 10.8% και το «Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο» (ΣΚΑΪ) 10.3%.

Στη συνέχεια βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» με 9.8%, ενώ ισοπαλία είχαμε για «Rouk Zouk», «Κάτι Ψήνεται» και «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» που σημείωσαν από 9.4%.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Cash or Trash» με 5.4% και το «Στούντιο 4» επίσης με 5.4%, ενώ χαμηλότερα βρέθηκε η «Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος» με 2.8%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» και το «Το Χούμε!», που σημείωσαν από 1.9%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
