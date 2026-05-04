2026-05-04 15:35:06

«Προτεραιότητα ο έλεγχος του άσθματος» είναι το μήνυμα που προβάλλει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία – ΕΠΕ στο πλαίσιο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος, 5 Μαΐου 2026.



Η Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος καθιερώθηκε το 1998 από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για το Άσθμα (GINA) και έκτοτε κάθε χρόνο, την πρώτη Τρίτη του Μαΐου πραγματοποιούνται πολλές και σημαντικές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το άσθμα σε όλο τον κόσμο.



Συμμετέχοντας στις δράσεις της Παγκόσμιας Ημέρας, η Ομάδα Εργασίας για το Βρογχικό Άσθμα της ΕΠΕ δημιούργησε τέσσερα (4) ενημερωτικά βίντεο σχετικά με: τους παράγοντες κινδύνου (όπως το κάπνισμα, η ρύπανση της ατμόσφαιρας, τα αλλεργιογόνα), την πρόληψη ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού μέσω εμβολιασμού, καθώς επίσης και τον έλεγχο του άσθματος με τη χρήση των εισπνεόμενων αντιασθματικών φαρμάκων. Τα βίντεο θα προβληθούν στη σελίδα της Επιστημονικής Εταιρείας στο facebook.



