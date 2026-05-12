





Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο ημιτελικό της Eurovision 2026, νέες φωτογραφίες από την πρόβα του Akylas δόθηκαν στη δημοσιότητα από την EBU, αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες από τη σκηνική εμφάνιση της ελληνικής συμμετοχής με το τραγούδι Ferto.

Στα νέα στιγμιότυπα βλέπουμε τον εκπρόσωπο της Ελλάδας πάνω στη σκηνή του διαγωνισμού, σε μία performance με έντονη αισθητική, δυναμικούς φωτισμούς και ιδιαίτερη σκηνοθετική προσέγγιση, που φαίνεται να ενισχύει ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Η ελληνική αποστολή κρατά αρκετές λεπτομέρειες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο οι εικόνες που κυκλοφόρησαν έχουν ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια στους fans του διαγωνισμού.

Την ίδια στιγμή, η ΕΡΤ δημοσίευσε και ένα μικρό απόσπασμα από τη σκηνική παρουσίαση, δίνοντας στο κοινό μία πρώτη πιο ολοκληρωμένη γεύση από όσα ετοιμάζει η ελληνική συμμετοχή για τη βραδιά του live.

Η εμφάνιση του Akyla θεωρείται από τις πιο ιδιαίτερες που έχει παρουσιάσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στον διαγωνισμό, με αρκετούς να κάνουν λόγο για μία σύγχρονη και τηλεοπτικά προσεγμένη πρόταση που δύσκολα περνά απαρατήρητη.







tvnea

@ertofficial