





«Armada de República Dominicana – Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας ενημερώνει ότι το σκάφος με όνομα και αριθμό νηολογίου «Adrien III» έφτασε το πρωί της Κυριακής 11 Μαΐου στο λιμάνι του Μπαγιαΐμπε, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα, στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας πολίτης. Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους, Walker Nathan Polanco Morales, το σκάφος κατευθυνόταν προς τη νήσο Σαόνα στο πλαίσιο τουριστικής εκδρομής, όταν χτύπησε κατά λάθος τον 22χρονο Σταύρο Φλώρο, ο οποίος έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σήμανσης στην περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του «Survivor».

Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξί αστράγαλο, τραύματα που προκλήθηκαν από τις έλικες των εξωλέμβιων κινητήρων. Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το Εθνικό Σύστημα Επειγόντων 9-1-1 και μεταφέρθηκε στο Κεντρικό Ιατρικό Κέντρο της Ρομάνα, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το Πολεμικό Ναυτικό, ως αρμόδια ναυτική αρχή, διερευνά τα αίτια του περιστατικού και θα καθορίσει τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις»

