2026-05-12 09:24:01
Φωτογραφία για Survivor 2026: Η ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού της Δομινικανής Δημοκρατίας και το σκάφος που παρέσυρε τον Σταύρο Φλώρο



«Armada de República Dominicana – Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας ενημερώνει ότι το σκάφος με όνομα και αριθμό νηολογίου «Adrien III» έφτασε το πρωί της Κυριακής 11 Μαΐου στο λιμάνι του Μπαγιαΐμπε, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα, στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας πολίτης. Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους, Walker Nathan Polanco Morales, το σκάφος κατευθυνόταν προς τη νήσο Σαόνα στο πλαίσιο τουριστικής εκδρομής, όταν χτύπησε κατά λάθος τον 22χρονο Σταύρο Φλώρο, ο οποίος έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σήμανσης στην περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του «Survivor».

Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξί αστράγαλο, τραύματα που προκλήθηκαν από τις έλικες των εξωλέμβιων κινητήρων. Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το Εθνικό Σύστημα Επειγόντων 9-1-1 και μεταφέρθηκε στο Κεντρικό Ιατρικό Κέντρο της Ρομάνα, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το Πολεμικό Ναυτικό, ως αρμόδια ναυτική αρχή, διερευνά τα αίτια του περιστατικού και θα καθορίσει τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις»



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ): 1.231 παλιά βαγόνια απομακρύνονται από το δίκτυο, απελευθερώνοντας κρίσιμους χώρους και ενισχύοντας την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ): 1.231 παλιά βαγόνια απομακρύνονται από το δίκτυο, απελευθερώνοντας κρίσιμους χώρους και ενισχύοντας την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο του Δήμου Ξηρομέρου – Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχολεία.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο του Δήμου Ξηρομέρου – Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχολεία.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/5/2026)
Survivor: Σοκαρισμένος ο Γιώργος Λιανός με το τραγικό ατύχημα – Η ανακοίνωση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο ραδιόφωνο
Survivor: Σοκαρισμένος ο Γιώργος Λιανός με το τραγικό ατύχημα – Η ανακοίνωση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο ραδιόφωνο
Eurovision 2026: Εκρηκτική άνοδος για την Ελλάδα με το «Ferto» του Ακύλα – Κερδίζει έδαφος στα στοιχήματα
Eurovision 2026: Εκρηκτική άνοδος για την Ελλάδα με το «Ferto» του Ακύλα – Κερδίζει έδαφος στα στοιχήματα
ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΣΤΟ PC: -25% TO 2026 ME TA NA ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ AI
ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΣΤΟ PC: -25% TO 2026 ME TA NA ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ AI
Η ανακοίνωση από Acun Medya για τον σοβαρό τραυματισμό του Σταυρού Φλώρου
Η ανακοίνωση από Acun Medya για τον σοβαρό τραυματισμό του Σταυρού Φλώρου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Αλβανία ξεκινά διαγωνισμό 15,75 εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής Τίρανα-Δυρράχιο.
Η Αλβανία ξεκινά διαγωνισμό 15,75 εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής Τίρανα-Δυρράχιο.
Μαθητής παγιδεύτηκε κάτω από τρένο σε σταθμό της Μελβούρνης.
Μαθητής παγιδεύτηκε κάτω από τρένο σε σταθμό της Μελβούρνης.
ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΣΤΟ PC: -25% TO 2026 ME TA NA ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ AI
ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΣΤΟ PC: -25% TO 2026 ME TA NA ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ AI
Δημήτρης Νανόπουλος: Το Σύμπαν, ο άνθρωπος και μια πορτοκαλάδα στο Harvard Club
Δημήτρης Νανόπουλος: Το Σύμπαν, ο άνθρωπος και μια πορτοκαλάδα στο Harvard Club
Μητσοτάκης: Το Μετρό φεύγει στα δυτικά – Η χάραξη, οι σταθμοί και τα επόμενα βήματα
Μητσοτάκης: Το Μετρό φεύγει στα δυτικά – Η χάραξη, οι σταθμοί και τα επόμενα βήματα