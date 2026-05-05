Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη συνεργασία της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ, με τα δεδομένα να μεταβάλλονται από ώρα σε ώρα και να οδηγούν πλέον με γοργούς ρυθμούς στην ολοκλήρωση του κύκλου της στον σταθμό.

Οι τελευταίες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η απόφαση για τη μη συνέχιση της συνεργασίας έχει ουσιαστικά «κλειδώσει», με τη διοίκηση να προχωρά ήδη στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για τον ενημερωτικό τομέα. Το κλίμα δείχνει να έχει αλλάξει αισθητά, καθώς οι επαφές που προηγήθηκαν δεν κατέληξαν σε συμφωνία, απομακρύνοντας οριστικά το ενδεχόμενο ανανέωσης.

Την ίδια στιγμή, προκύπτει πως η ίδια η δημοσιογράφος επιθυμεί να αποχωρήσει από τα καθήκοντά της το συντομότερο δυνατό. Πηγές από το Φάληρο αναφέρουν ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει, με το πιο πιθανό σενάριο να θέλει την τελευταία της εμφάνιση στο κεντρικό δελτίο να πραγματοποιείται μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Παράλληλα, στο εσωτερικό του σταθμού έχουν ενταθεί οι διεργασίες για την επόμενη φάση, με στόχο την αναδιάταξη της ενημερωτικής ζώνης ενόψει μιας απαιτητικής τηλεοπτικής σεζόν. Στο πλαίσιο αυτό, το όνομα της Λένας Φλυτζάνη βρίσκεται ψηλά στη λίστα για την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου, έχοντας ήδη θετική παρουσία στο μεσημεριανό δελτίο.

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται δεν περιορίζονται μόνο στο πρόσωπο του παρουσιαστή, αλλά αφορούν συνολικά τη δομή και τη φιλοσοφία της ενημέρωσης, με στόχο μια πιο σύγχρονη και ανταγωνιστική εικόνα. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή της τελευταίας στιγμής, όλα δείχνουν πως ο ΣΚΑΪ περνά σε μια νέα εποχή, κλείνοντας ένα μακρύ και ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο.

