2026-05-06 17:09:23
Φωτογραφία για Alpha: Πρώτος τον Απρίλιο, στη σεζόν και στη χρονιά!



Η σταθερή ανοδική πορεία του Alpha επιβεβαιώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στα στοιχεία τηλεθέασης.



ALPHA: Πρωτιά τον Απρίλι

Σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, το κανάλι ξεχώρισε τον Απρίλιο, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα. Κατέκτησε την πρώτη θέση σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας (Δευτέρα έως Κυριακή), στο σύνολο ημέρας, τόσο στο σύνολο πληθυσμού με 13,2% (Mega 12,5%, Ant1 10,2%, Σκάι 9,4%, Star 8,1%, Open 6,1%, ΕΡΤ1 4,5%) όσο και στο δυναμικό κοινό 18–54 με 11,9% (Mega 10,8%, Ant1 9,3%, Star 8,7%, Σκάι 6,7%, Open 4,1%, ΕΡΤ1 3,4%). Η επίδοση αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια μιας πορείας που χτίζεται με συνέπεια από την αρχή της σεζόν.



Η κυριαρχία αποτυπώνεται και στην prime time (20:00–24:00), όπου ο Alpha παραμένει πρώτος: στο σύνολο πληθυσμού με 15,6% (Mega 11,9%, Ant1 11,6%, Σκάι 8,9%, Star 8,8%, ΕΡΤ1 4,4%, Open 4,1%) και στο δυναμικό κοινό 18–54 με 13,5% (Star 10,6%, Mega 9,9%, Ant1 9,9%, Σκάι 7,2%, Open 3,4%, ΕΡΤ1 3,4%). Το πρόγραμμά του δεν προσελκύει απλώς το κοινό, αλλά το διατηρεί σταθερά συντονισμένο.



ALPHA: Πρώτος σε όλη τη σεζόν

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν (22.09.2025 – 30.04.2026) βρίσκει τον Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης. Από το πρωί έως αργά το βράδυ, διατηρεί την πρώτη θέση στο σύνολο ημέρας, τόσο στο σύνολο πληθυσμού με 13,9% (Mega 12,8%, Ant1 10,0%, Σκάι 9,9%, Star 8,7%, Open 5,8%, ΕΡΤ1 4,3%) όσο και στο δυναμικό κοινό 18–54 με 12,8% (Mega 11,6%, Star 9,4%, Ant1 8,8%, Σκάι 7,4%, Open 4,0%, ΕΡΤ1 3,2%).



Στην prime time (20:00–24:00), ο Alpha επιβεβαιώνει την κυριαρχία του, σημειώνοντας 15,5% στο σύνολο πληθυσμού (Mega 13,1%, Ant1 11,2%, Σκάι 10,1%, Star 8,9%, ΕΡΤ1 3,9%, Open 3,3%) και 13,8% στο δυναμικό κοινό 18–54 (Mega 11,1%, Star 10,5%, Ant1 9,2%, Σκάι 8,4%, Open 3,0%, ΕΡΤ1 3,0%).



ALPHA: Πρώτος το 2026



Το 2026 σφραγίζεται από την κυριαρχία του Alpha. Από την 01.01.2026 έως τις 30.04.2026, το κανάλι καταγράφει κορυφαίες επιδόσεις, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στο σύνολο ημέρας όσο και στην prime time. Ενημέρωση, μυθοπλασία και ψυχαγωγία λειτουργούν συμπληρωματικά, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα με ταυτότητα και διάρκεια, που κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη του κοινού.



Συγκεκριμένα, ο Alpha είναι πρώτος (Δευτέρα έως Κυριακή) στο σύνολο ημέρας στο σύνολο πληθυσμού με 13,6% (Mega 12,4%, Ant1 9,8%, Σκάι 9,7%, Star 8,6%, Open 6,1%, ΕΡΤ1 4,5%) και στο δυναμικό κοινό 18–54 με 12,5% (Mega 11,1%, Star 9,4%, Ant1 8,6%, Σκάι 7,2%, Open 4,2%, ΕΡΤ1 3,4%).



Αντίστοιχα, στην prime time (20:00–24:00), παραμένει πρώτος με 15,2% στο σύνολο πληθυσμού (Mega 12,3%, Ant1 11,2%, Σκάι 9,4%, Star 9,2%, ΕΡΤ1 4,3%, Open 3,5%) και 13,6% στο δυναμικό κοινό 18–54 (Star 10,8%, Mega 10,6%, Ant1 9,0%, Σκάι 7,8%, ΕΡΤ1 3,4%, Open 3,1%).



Alpha News στην κορυφή και τον Απρίλιο



Οι τηλεθεατές επιλέγουν και εμπιστεύονται σταθερά τα δελτία ειδήσεων του Alpha για την ενημέρωσή τους. Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Αντώνη Σρόιτερ τερμάτισε πρώτο στο σύνολο πληθυσμού με ποσοστό 14,5%, Δευτέρα έως Παρασκευή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.



Και το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού κατέκτησε την πρώτη θέση με ποσοστό 13,9% στο δυναμικό κοινό, Δευτέρα έως Κυριακή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης. Με ποσοστό 14,3% βρέθηκε στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό και τις καθημερινές, με την Έφη Μπαρμπάτση και τη Μίνα Βάρσου.



Και τα Σαββατοκύριακα οι τηλεθεατές επιλέγουν τον Alpha για τη μεσημεριανή τους ενημέρωση. Το Δελτίο Ειδήσεων, με τον Χρύσανθο Κοσελόγλου και την Ελίζα Λυμπούση, σημείωσε πρωτιά με ποσοστό 15% στο σύνολο και 13% στο δυναμικό κοινό, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.



Πηγή: tvnea.com
Νύχτα αποκαλύψεων: Αυτές είναι οι υποθέσεις που θα ασχοληθεί η εκπομπή
Νύχτα αποκαλύψεων: Αυτές είναι οι υποθέσεις που θα ασχοληθεί η εκπομπή
Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας σε βαγόνι τρένου – Δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.
Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας σε βαγόνι τρένου – Δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.
