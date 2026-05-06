2026-05-06 10:50:09
Φωτογραφία για Αντιδρούν οι φαρμακοποιοί για το κιτ πρώτων βοηθειών αυτοκινήτου
Πώς αποφασίστηκε το περιεχόμενό του αναρωτιούνται

Με επιστολή του προς τους υπουργούς Υποδομών-Μεταφορών και Υγείας, ο Φ.Σ. Αττικής ενημερώνει ότι η απόφαση σχετικά με το περιεχόμενο των κυτίων πρώτων βοηθειών αυτοκινήτου έχει ελλείψεις σε βασικά προϊόντα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαχείριση επειγουσών καταστάσεων.

Με αφορμή την παράταση της ισχύος της απόφασης έως τις αρχές του 2027, ο Σύλλογος ζητά να επανεξεταστεί το θέμα σε διαβούλευση των αρμοδίων με αντιπροσώπους του φαρμακευτικού κλάδου, ώστε το περιεχόμενο του κυτίου «να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών για πρώτες βοήθειες», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επί της ουσίας, οι φαρμακοποιοί της Αττικής εγείρουν ερωτήματα για τη διαφάνεια και τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκαν τόσο τα φαρμακευτικά υλικά όσο και το σύνολο του περιεχομένου του κιτ. Όπως σχολίασε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Γιάννης Δαγρές, «ο Φ.Σ. Αττικής ζητά από τα συναρμόδια υπουργεία απαντήσεις σχετικά με τα κριτήρια που ακολουθήθηκαν για να θεμελιωθεί η απαίτηση του συγκεκριμένου κιτ πρώτων βοηθειών, με δεδομένο ότι οι πολίτες θα επιβαρυνθούν με ένα κόστος που θα αγγίζει κατ’ εκτίμηση τα 30 ευρώ ανά όχημα».

Πηγή : farmakeutikoskosmos 
pharmateam
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Το Πρωινό» σε τροχιά πρωτιάς
