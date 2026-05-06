2026-05-06 17:09:23
Φωτογραφία για Νύχτα αποκαλύψεων: Αυτές είναι οι υποθέσεις που θα ασχοληθεί η εκπομπή



Κάθε Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Κουσουλός αναζητά την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, σπάει την αλυσίδα της σιωπής και δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.

Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.

Απόψε στις 24:00, η «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό εξετάζει τις προεκτάσεις της δυσώδους υπόθεσης με τις παιδοκτονίες στην Αμαλιάδα, οι οποίες δεν έχουν τέλος. Το δικαστήριο συνεχίζεται, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται και στο εδώλιο η Ειρήνη Μουρτζούκου, καθ’ ομολογίαν δράστης των φριχτών εγκλημάτων. Ήταν μόνη όμως; Υπάρχει εμπόριο βρεφών; Και το κυριότερο… Ποιος σκότωσε τον Παναγιωτάκη, αφού δεν το παραδέχεται η ίδια; Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις και όλες οι μαρτυρίες των πρωταγωνιστών…

Παράλληλα, η «Νύχτα αποκαλύψεων» βρίσκεται και στην Κρήτη, εκεί όπου η εκπομπή αποκάλυψε τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες σε δύο δομές ανηλίκων, αγοριών και κοριτσιών. Το bullying, τα ναρκωτικά και η φρίκη της εκπόρνευσης παιδιών, υπό την ανοχή, όπως φαίνεται, αυτών που η δουλειά τους είναι να τους προστατεύουν. Όλες οι εξελίξεις και νέα ντοκουμέντα που θα συζητηθούν. Συντονιστείτε…

«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό, απόψε στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Παναγιωτίδης

Αρχισυντάκτης: Σωτήρης Σκουλούδης

Βοηθός αρχισυντάκτη: Κωνσταντίνα Τριανταφύλλου

Production manager: Βάσια Κουτούλα

Δημοσιογραφική ομάδα: Νίκος Νικολετάκης, Βαγγέλης Τριάντης, Κώστας Παπαδόπουλος, Τζένη Μάρκου, Ελένη Καρανικόλα, Χαρά Μπουτσικάκη, Μαρία Τσολακίδου, Χριστίνα Κόντρα, Δημήτρης Καπετανάκης

Πηγή: tvnea.com
Hellenic Train: Διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω πυρκαγιάς στο στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος. Αναμένονται καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων.
Alpha: Πρώτος τον Απρίλιο, στη σεζόν και στη χρονιά!
