Ιστορία: Διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Το κίνημα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου", με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης.Μαθηματικά: Το κεφάλαιο 59 θα ολοκληρωθεί αύριο, μαζί με το κεφάλαιο 60, λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχαμε σήμερα, εξαιτίας του ατυχούς, δυστυχώς, αγώνα μπάσκετ αγοριών. Ωστόσο, με τη βοήθεια της αντίστοιχης ανάρτησης, λύνουμε τις ασκήσεις του επαναληπτικού φύλλου εργασίας.Φυσική: Αύριο θα γράψουμε το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στην ενότητα "Φως" (ανατρέχουμε και στην σχετιζόμενη ανάρτηση για υπενθύμιση και εξάσκηση). Διαβάζουμε προσεκτικά τα υπογραμμισμένα αποσπάσματα από το Β.Μ. (πράσινο βιβλίο) και όλα όσα συμπληρώσαμε στο Τ.Ε. (θεωρία, παρατηρήσεις, συμπεράσματα και εργασίες). Δεν ξεχνάμε να έχουμε μαζί μας χάρακα, για να σχεδιάζουμε σωστά τις φωτεινές ακτίνες, όπου χρειαστεί.

