Με επείγουσα ενημέρωσή του προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος εφιστά την προσοχή των φαρμακοποιών για εκκρεμείς τιμολογήσεις που αφορούν το Πρόγραμμα Πρόληψης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στην πλατφόρμα paroxoi.proliptikes.gov.gr και συγκεκριμένα στην ενότητα:

«ΔΡΑΣΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ»

βρίσκονται αναρτημένες, ήδη από το 2024 και μετά, εντολές τιμολόγησης οι οποίες δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί και υποβληθεί από μεγάλο αριθμό φαρμακείων.

Τα ποσά που παραμένουν διαθέσιμα προς υποβολή και πληρωμή είναι ιδιαίτερα σημαντικά:







• 25.000€ για μήνες του 2024

• 332.000€ για μήνες του 2025• 178.000€ για τους πρώτους μήνες του 2026

Δηλαδή συνολικά, πρόκειται για ποσά που υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ και παραμένουν αδιάθετα, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τιμολόγησης και υποβολής από τα αντίστοιχα φαρμακεία.

Τι πρέπει να κάνουν άμεσα οι φαρμακοποιοί

Οι συνάδελφοι καλούνται να εισέλθουν χωρίς καθυστέρηση στην πλατφόρμα:

paroxoi.proliptikes.gov.gr

και να ελέγξουν στην ενότητα της Δράσης Παχέος Εντέρου εάν υπάρχουν:

• αναρτημένα ποσά



• εντολές τιμολόγησης που δεν έχουν υποβληθεί



• εκκρεμότητες ανά μήνα αναφοράς

Εφόσον εντοπιστούν εκκρεμείς εντολές, θα πρέπει να γίνει άμεσα η σχετική τιμολόγηση και υποβολή ανά μήνα αναφοράς, ώστε τα ποσά να προχωρήσουν προς πληρωμή.

Προσοχή

Είναι κρίμα να παραμένουν διαθέσιμα ποσά τόσων μηνών, ενώ μπορούν να υποβληθούν και να πληρωθούν. Καλό είναι κάθε φαρμακείο που συμμετείχε στη Δράση Παχέος Εντέρου να κάνει άμεσα έναν αναλυτικό έλεγχο στην πλατφόρμα, ακόμη κι αν θεωρεί ότι έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες.

Πηγή: Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – «Ενημέρωση για εκκρεμείς τιμολογήσεις του Προγράμματος Πρόληψης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου», 6 Μαΐου 2026.

