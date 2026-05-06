2026-05-06 18:32:33
Φωτογραφία για Πάνω από 500.000€ “περιμένουν” στην πλατφόρμα: Άμεσος έλεγχος για εκκρεμείς τιμολογήσεις στη Δράση Παχέος Εντέρου



Με επείγουσα ενημέρωσή του προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος εφιστά την προσοχή των φαρμακοποιών για εκκρεμείς τιμολογήσεις που αφορούν το Πρόγραμμα Πρόληψης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στην πλατφόρμα paroxoi.proliptikes.gov.gr και συγκεκριμένα στην ενότητα:

«ΔΡΑΣΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ»

βρίσκονται αναρτημένες, ήδη από το 2024 και μετά, εντολές τιμολόγησης οι οποίες δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί και υποβληθεί από μεγάλο αριθμό φαρμακείων.

Τα ποσά που παραμένουν διαθέσιμα προς υποβολή και πληρωμή είναι ιδιαίτερα σημαντικά:



• 25.000€ για μήνες του 2024



• 332.000€ για μήνες του 2025

• 178.000€ για τους πρώτους μήνες του 2026

Δηλαδή συνολικά, πρόκειται για ποσά που υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ και παραμένουν αδιάθετα, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τιμολόγησης και υποβολής από τα αντίστοιχα φαρμακεία.

Τι πρέπει να κάνουν άμεσα οι φαρμακοποιοί

Οι συνάδελφοι καλούνται να εισέλθουν χωρίς καθυστέρηση στην πλατφόρμα:

paroxoi.proliptikes.gov.gr

και να ελέγξουν στην ενότητα της Δράσης Παχέος Εντέρου εάν υπάρχουν:

• αναρτημένα ποσά

• εντολές τιμολόγησης που δεν έχουν υποβληθεί

• εκκρεμότητες ανά μήνα αναφοράς

Εφόσον εντοπιστούν εκκρεμείς εντολές, θα πρέπει να γίνει άμεσα η σχετική τιμολόγηση και υποβολή ανά μήνα αναφοράς, ώστε τα ποσά να προχωρήσουν προς πληρωμή.

Προσοχή

Είναι κρίμα να παραμένουν διαθέσιμα ποσά τόσων μηνών, ενώ μπορούν να υποβληθούν και να πληρωθούν. Καλό είναι κάθε φαρμακείο που συμμετείχε στη Δράση Παχέος Εντέρου να κάνει άμεσα έναν αναλυτικό έλεγχο στην πλατφόρμα, ακόμη κι αν θεωρεί ότι έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες.

Πηγή: Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – «Ενημέρωση για εκκρεμείς τιμολογήσεις του Προγράμματος Πρόληψης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου», 6 Μαΐου 2026. 


farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας σε βαγόνι τρένου – Δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας σε βαγόνι τρένου – Δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.
ΟΛΘ-HellenicTrain–BDZ: Νέος άξονας για logistics από Θεσσαλονίκη προς Βαλκάνια και Ευρώπη.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΟΛΘ-HellenicTrain–BDZ: Νέος άξονας για logistics από Θεσσαλονίκη προς Βαλκάνια και Ευρώπη.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παχυσαρκία – Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Πιο εύκολος πλέον ο έλεγχος των συνταγών που υποβλήθηκαν
Παχυσαρκία – Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Πιο εύκολος πλέον ο έλεγχος των συνταγών που υποβλήθηκαν
5 Μαΐου 2026 – Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος «Προτεραιότητα ο έλεγχος του άσθματος» το μήνυμα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
5 Μαΐου 2026 – Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος «Προτεραιότητα ο έλεγχος του άσθματος» το μήνυμα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Την Παρασκευή 24 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για εγγραφή στο μητρώο επιμελητών της δράσης “Νταντάδες της γειτονιάς’’, που αφορά υπηρεσία κατ’ οίκον φροντίδας βρεφών και νηπίων από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
Την Παρασκευή 24 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για εγγραφή στο μητρώο επιμελητών της δράσης “Νταντάδες της γειτονιάς’’, που αφορά υπηρεσία κατ’ οίκον φροντίδας βρεφών και νηπίων από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
ΠΦΣ: Ενεργοποιήθηκε στην πλατφόρμα ΦΥΚ νέα κατηγορία (αντι-TNFα) για διάθεση μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων!
ΠΦΣ: Ενεργοποιήθηκε στην πλατφόρμα ΦΥΚ νέα κατηγορία (αντι-TNFα) για διάθεση μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων!
Εσπερίδα με θέμα: «Η δράση του Τρινήσιου Στόλου στην Επανάσταση του 1821 και οι προσπάθειες διάσωσης του Μεσολογγίου».
Εσπερίδα με θέμα: «Η δράση του Τρινήσιου Στόλου στην Επανάσταση του 1821 και οι προσπάθειες διάσωσης του Μεσολογγίου».
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Alpha: Πρώτος τον Απρίλιο, στη σεζόν και στη χρονιά!
Alpha: Πρώτος τον Απρίλιο, στη σεζόν και στη χρονιά!
Νύχτα αποκαλύψεων: Αυτές είναι οι υποθέσεις που θα ασχοληθεί η εκπομπή
Νύχτα αποκαλύψεων: Αυτές είναι οι υποθέσεις που θα ασχοληθεί η εκπομπή
Hellenic Train: Διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω πυρκαγιάς στο στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος. Αναμένονται καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων.
Hellenic Train: Διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω πυρκαγιάς στο στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος. Αναμένονται καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων.
Τετάρτη, 6/5/2026: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 6/5/2026: Εργασίες ημέρας
Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας σε τριήμερη επίσκεψη στη Θράκη για την Ημέρα της Ευρώπης 2026.
Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας σε τριήμερη επίσκεψη στη Θράκη για την Ημέρα της Ευρώπης 2026.