tinanantsou.blogspot.gr

Σήμερα, 21 Ιουνίου 2026, η Γη φτάνει σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία της ετήσιας περιφοράς της γύρω από τον Ήλιο. Είναι το Θερινό Ηλιοστάσιο, η ημέρα κατά την οποία ο Ήλιος ακολουθεί τη μεγαλύτερη και υψηλότερη τροχιά του στον ουρανό για το βόρειο ημισφαίριο, σηματοδοτώντας παράλληλα την αστρονομική έναρξη του καλοκαιριού.Το φαινόμενο οφείλεται στην κλίση του άξονα της Γης κατά περίπου 23,5°. Έτσι, σήμερα το βόρειο ημισφαίριο δέχεται τη μέγιστη ηλιακή ακτινοβολία μέσα στη χρονιά, με αποτέλεσμα να έχουμε τη μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας και τη μικρότερη διάρκεια νύχτας.Στην Αθήνα, ο Ήλιος ανατέλλει λίγο μετά τις 06:00 και δύει λίγο πριν τις 20:50, προσφέροντας σχεδόν 15 ώρες φωτός. Το μεσημέρι φτάνει στο υψηλότερο σημείο της ετήσιας πορείας του, κυριαρχώντας στον ουρανό και θυμίζοντάς μας γιατί οι ημέρες αυτές είναι οι πιο ζεστές του χρόνου.Όσο μετακινούμαστε προς βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, η διάρκεια της ημέρας αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Στο Λονδίνο, για παράδειγμα, ο ήλιος παραμένει πάνω από τον ορίζοντα για περισσότερες από 16 ώρες, ενώ στη Σκανδιναβία η νύχτα γίνεται τόσο σύντομη ώστε το σκοτάδι δεν εγκαθίσταται ποτέ πλήρως.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Αρκτικός Κύκλος, το γεωγραφικό πλάτος των 66,5° βόρεια. Εκεί, κατά το θερινό ηλιοστάσιο, ο Ήλιος αγγίζει τον ορίζοντα τα μεσάνυχτα χωρίς ουσιαστικά να δύει. Βορειότερα από τον Αρκτικό Κύκλο αρχίζει το φαινόμενο των Πολικών Ημερών ή του Μεσονύκτιου Ήλιου, όπου ο Ήλιος παραμένει συνεχώς ορατός για 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Όσο πλησιάζουμε προς τον Βόρειο Πόλο, η διάρκεια αυτού του φαινομένου αυξάνεται από λίγες ημέρες σε εβδομάδες και τελικά σε περίπου έξι μήνες αδιάκοπου φωτός.Αντίθετα, στο νότιο ημισφαίριο συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Εκεί σήμερα επικρατεί το χειμερινό ηλιοστάσιο, η μικρότερη ημέρα του έτους και η επίσημη έναρξη του χειμώνα.Το θερινό ηλιοστάσιο υπήρξε σημείο αναφοράς για πολλούς πολιτισμούς από την αρχαιότητα, συνδεδεμένο με εορτές, παραδόσεις και παρατηρήσεις του ουρανού. Ακόμη και σήμερα αποτελεί μια υπενθύμιση της αρμονικής κίνησης της Γης στο διάστημα και της στενής σχέσης μας με τον Ήλιο.Ας απολαύσουμε λοιπόν τη μεγαλύτερη ημέρα του 2026 και το ξεκίνημα ενός ακόμη καλοκαιριού γεμάτου φως!#ΘερινόΗλιοστάσιο #SummerSolstice #21Ιουνίου2026 #Αθήνα #Αστρονομία #Ήλιος #ΜεσονύκτιοςΉλιος #ΑρκτικόςΚύκλος #Καλοκαίρι #Astronomy #Summer2026 #Athens