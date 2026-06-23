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Φωτογραφία για Το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» συνεχίζεται- Νέα φάση του προγράμματος από τον Σεπτέμβριο 2026 έως το 2030



 Αθήνα, 12 Ιουνίου 2026

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» συνεχίζεται. Νέα φάση του προγράμματος από τον Σεπτέμβριο 2026 έως το 2030



Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» είναι ίσως η σημαντικότερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στη Δημόσια Υγεία.

Για πρώτη φορά η χώρα μας απέκτησε ένα οργανωμένο, ψηφιακό και δωρεάν σύστημα πρόληψης, που δεν περιμένει τον πολίτη να ενεργοποιηθεί, αλλά τον καλεί εγκαίρως να κάνει τις εξετάσεις του. Με ένα απλό SMS, με άυλα παραπεμπτικά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, εκατομμύρια συμπολίτες μας έκαναν προληπτικές εξετάσεις για σοβαρά νοσήματα, όπως ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο καρκίνος του παχέος εντέρου, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η νεφρική δυσλειτουργία και η παχυσαρκία ενηλίκων.

Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ απέδειξε στην πράξη ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Κυρίως, άλλαξε την κουλτούρα της πρόληψης στην Ελλάδα. Έκανε την πρόληψη πιο απλή, πιο προσβάσιμη, πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική.

Ο τρέχων κύκλος του Προγράμματος, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026. Στη συνέχεια, έως τις 31 Αυγούστου 2026, θα ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές διαδικασίες κλεισίματος των έργων και δράσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για τον λόγο αυτό:

Όλα τα παραπεμπτικά που έχουν ήδη εκδοθεί στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου του ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ θα εκτελούνται έως και τις 30 Ιουνίου 2026.

Καλούμε τους πολίτες που έχουν λάβει παραπεμπτικό να μην αναβάλουν τις εξετάσεις τους και να προγραμματίσουν άμεσα το ραντεβού τους σε συνεργαζόμενο πάροχο.

Ενημερώνουμε επίσης τους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών υγείας να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των πολιτών έως τις 30 Ιουνίου 2026 και να ολοκληρώσουν έγκαιρα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκτέλεσης και καταχώρισης των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν.







Θέλουμε να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι:

Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ συνεχίζεται.

Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ περνά στη νέα του φάση από την 1 Σεπτέμβριου.

Σε συνέχεια των πρόσφατων ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της δέσμευσης του Υπουργείου Υγείας, οι δράσεις του ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ θα ξεκινήσουν εκ νέου από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, με την έκδοση νέων παραπεμπτικών και θα συνεχιστούν έως το τέλος του 2030.

Η πρόληψη γίνεται πλέον μόνιμη Εθνική Πολιτική.

Στόχος μας είναι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, όποιο κι αν είναι το εισόδημά του, ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος, να έχει πρόσβαση σε δωρεάν, οργανωμένες και αξιόπιστες προληπτικές εξετάσεις.

Γιατί κάθε άνθρωπος έχει μία ζωή.

Η Πολιτεία οφείλει να του δίνει τα εργαλεία για να τη ζήσει με υγεία, ποιότητα αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Η πρόληψη σώζει ζωές.

Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ συνεχίζεται.

Συνεχίζεται πιο δυνατό, πιο οργανωμένο και πιο κοντά σε κάθε πολίτη.




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