2026-05-08 09:54:26
Φωτογραφία για Το «Happy Hours» επιστρέφει ανανεωμένο - Ποια είναι η νέα παρουσιάστρια του OPEN;
Με ολοκαίνουργια επεισόδια έρχεται το ανανεωμένο «Happy Hours» , το Σάββατο 9 Μαΐου στις 17:45 στο OPEN. Η Άννα Αναστασάκη με τη φρέσκια ματιά της και τη θετική της διάθεση, μας συστήνει hot προορισμούς που μας περιμένουν για να περάσουμε την πιο χαρούμενη ώρα της εβδομάδας!

Κάθε Σάββατο οι πιο ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές προτάσεις έρχονται στο OPEN για ξέγνοιαστες και ποιοτικές στιγμές με τους φίλους και την οικογένειά μας.

Αυτό το Σάββατο, η Άννα Αναστασάκη μας δείχνει πώς να περάσουμε μία... «απλή» Κυριακή στη Βαρβάκειο Αγορά! Παρουσιάζει την πιο θρυλική τυρόπιτα κουρού της Ελλάδας, αλλά και το μαγαζί που έμαθε τους Έλληνες να τρώνε burger!

Επίσης, «ταξιδεύουμε» στον κόσμο του γιουσουρούμ στην Πλατεία Αβησσυνίας, ενώ αμέσως μετά το «Happy Hours» επισκέπτεται την ονειρική λίμνη Δόξα με το υπέροχο αλπικό τοπίο, αλλά και τη Θεσσαλονίκη για ένα ρεπορτάζ έκπληξη!

«Happy Hours», με την Άννα Αναστασάκη : Κάθε Σάββατο στις 17:45 στο OPEN

Πηγή: tvnea.com
Θεσσαλονίκη: Με τη βούλα του Εφετείου η δικαίωση συνταξιούχου σιδηροδρομικού για το σκάνδαλο των θυρίδων.
«Μητέρα και Οικογένεια»: Το νέο αφιέρωμα του ERTFLIX για την Ημέρα της Μητέρας
