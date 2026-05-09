2026-05-09 11:11:02

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το τελευταίο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ



με παρουσιάστρια τη Σία Κοσιώνη, το οποίο συνοδεύτηκε από τη συγκινητική αποχαιρετιστήρια τοποθέτησή της μετά από 20 χρόνια παρουσίας στο κανάλι.



Το δελτίο κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας μέσο όρο 13,1%. Η κορύφωση ήρθε στο τέταρτο 20:30 – 20:44, όπου το ενημερωτικό πρόγραμμα σημείωσε 14,2%, την ώρα που η Σία Κοσιώνη βρισκόταν εμφανώς φορτισμένη στον «αποχαιρετισμό» της προς τους τηλεθεατές.



Αναλυτικά τα τέταρτα διαμορφώθηκαν ως εξής:



19:45 – 19:59: 12,1%



20:00 – 20:14: 13,6%



20:15 – 20:29: 13,3%



20:30 – 20:44: 14,2%



20:45 – 20:59: 12,5%



Το τελευταίο δελτίο της δημοσιογράφου κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, με πολλούς τηλεθεατές να παρακολουθούν τη συγκινητική της αποχώρηση από το κανάλι του Φαλήρου.



Πηγή: tvnea.com



