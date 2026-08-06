2026-08-06 11:04:30
Φωτογραφία για Το πρώτο trailer της σειράς του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα»
Ένα μυστικό που παρέμενε θαμμένο για δεκαετίες. Δυο φίλοι, που έχουν μεγαλώσει σαν αδέλφια. Μια γυναίκα που θα αλλάξει τις ζωές τους για πάντα.

Το πρώτο trailer της νέας, πολυαναμενόμενης δραματικής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», κυκλοφόρησε και αποκαλύπτει εικόνες από έναν κόσμο, όπου ο έρωτας, τα ανομολόγητα μυστικά και τα ακατανίκητα συναισθήματα οδηγούν σε συγκρούσεις, που δοκιμάζουν κάθε ανθρώπινο δεσμό.

Το σενάριο της σειράς, που βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου και τη σκηνοθεσία οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη.

Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA αφηγείται μια ιστορία για την πίστη, την προδοσία και τη δύναμη της αλήθειας, που πάντα βρίσκει τον τρόπο να αποκαλύπτεται. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης), ένας εκρηκτικός και παρορμητικός άντρας που ζει με πάθος και ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) ένας άνθρωπος που ορίζει τις επιλογές του με γνώμονα τη λογική και την ευθύνη. Η σχέση τους θα οδηγηθεί σε αναπόφευκτη ρήξη, όταν η γοητευτική Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη) θα μπει στη ζωή τους, θα ανατρέψει τις υπάρχουσες ισορροπίες και θα φέρει στην επιφάνεια κρυμμένες αλήθειες και διλήμματα, που κανείς δεν φανταζόταν ότι θα χρειαζόταν να αντιμετωπίσει.

Δείτε το πρώτο trailer : 

Πηγή: tvnea.com
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