2026-05-10 08:23:05
Φωτογραφία για AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 «Gorgon Halo»: 192GB ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ Radeon 8065S ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΤΟΠΙΟ



 Η εμφάνιση του AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 (κωδική ονομασία "Gorgon Halo") στη βάση δεδομένων του PassMark επιβεβαιώνει ότι η AMD ετοιμάζει μια ισχυρή ανανέωση της σειράς flagship APU της, εστιάζοντας κυρίως στην τεράστια χωρητικότητα μνήμης και στις βελτιωμένες επιδόσεις γραφικών.

Ακολουθούν οι βασικές λεπτομέρειες που προέκυψαν από τη διαρροή:

1. Επεξεργαστική Ισχύς (Zen 5)

Ο επεξεργαστής βασίζεται στην αρχιτεκτονική Zen 5 και διατηρεί τη διαμόρφωση του προκατόχου του (Strix Halo), αλλά με ελαφρώς αυξημένους χρονισμούς:

Πυρήνες/Threads: 16 πυρήνες / 32 νήματα.

Boost Clock: Φτάνει τα 5.2 GHz (αύξηση 100 MHz σε σχέση με τον 395 PRO).

Επιδόσεις: Στο PassMark σημείωσε σκορ 57.525 (CPU Mark), προσφέροντας μια βελτίωση της τάξης του 4-10% σε πολυνηματικές εργασίες σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

2. Radeon 8065S: Τα ισχυρότερα ενσωματωμένα γραφικά

Η νέα μονάδα γραφικών Radeon 8065S φαίνεται να είναι μια "overclocked" έκδοση της Radeon 8060S:

Αρχιτεκτονική: RDNA 3.5.

Μονάδες Υπολογισμού (CUs): 40 Compute Units.

Συχνότητα GPU: Ανεβασμένη στα 3.0 GHz (από 2.9 GHz).

Επιδόσεις: Το σκορ των 18.427 πόντων στο GPU benchmark την τοποθετεί κοντά στα επίπεδα μιας RTX 4060 Laptop, καθιστώντας την την ισχυρότερη iGPU στην αγορά.

3. Το "Behemoth" της Μνήμης: 192GB RAM

Η σημαντικότερη είδηση είναι η υποστήριξη για 192GB ενοποιημένης μνήμης (Unified Memory).

Τύπος: LPDDR5X (πιθανότατα οκτώ modules των 24GB της SK hynix).

Σημασία: Η ενοποιημένη αρχιτεκτονική επιτρέπει στην GPU να χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μνήμης ως VRAM. Αυτό είναι game-changer για AI developers και workstations που τρέχουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) τοπικά, καθώς ξεπερνά το όριο των 128GB των τωρινών Strix Halo.

Συνοπτικός Πίνακας ΠροδιαγραφώνΧαρακτηριστικόRyzen AI Max+ PRO 495 (Gorgon Halo)Αρχιτεκτονική CPUZen 5 (16C / 32T)Max Boost5.2 GHzGPURadeon 8065S (40 CUs, RDNA 3.5)Max Memory192 GB LPDDR5XPassMark Score~57,525 (CPU) / ~18,427 (GPU)

Πότε το περιμένουμε;

Αν και πρόκειται για διαρροή από δοκιμαστικό σύστημα της HP, η κυκλοφορία των "Gorgon Halo" αναμένεται προς το τέλος του 2026, στοχεύοντας κυρίως σε high-end φορητούς σταθμούς εργασίας και enterprise συστήματα που απαιτούν τεράστια μνήμη χωρίς την ανάγκη εξωτερικής κάρτας γραφικών.



