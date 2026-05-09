2026-05-09 21:48:45
Φωτογραφία για Όταν το heavy metal συναντά τη σεισμολογία…
Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί με σεισμογράφο τη σημερινή συναυλία των Metallica λ στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.

Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως «concert quakes».

Η αποψινή συναυλία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων

θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της… σεισμικό αποτύπωμα.

Η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο:

Realtime Seismic Monitoring (https://orfeus.gein.noa.gr/realtime/)

Ευχαριστούμε για την φιλοξενία τους

Polias Runners

Για να δούμε ποιοι θα κάνουν περισσότερο θόρυβο… οι Metallica σήμερα ή

οι Iron Maiden στις 23/05;
tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Βασίλης Παπαδρόσος: Στον ΑΝΤ1 για τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βασίλης Παπαδρόσος: Στον ΑΝΤ1 για τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης
«Extreme Makeover: Home Edition» - Δείτε φωτογραφίες από τα πρώτα γυρίσματα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Extreme Makeover: Home Edition» - Δείτε φωτογραφίες από τα πρώτα γυρίσματα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
όταν με ρώτησαν είπα πως όταν η αχιλλέα η χιλιόφυλλος κοιμάται το φεγγάρι ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό…
όταν με ρώτησαν είπα πως όταν η αχιλλέα η χιλιόφυλλος κοιμάται το φεγγάρι ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό…
...το σώμα μας
...το σώμα μας "σχεδιάστηκε" για να συναντά τον ήλιο!
«Η Ελλάδα Ψηφίζει» συναντά δύο πολύ ξεχωριστές ομάδες
«Η Ελλάδα Ψηφίζει» συναντά δύο πολύ ξεχωριστές ομάδες
«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ»: Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά την Άντζελα Δημητρίου - Πότε θα προβληθεί στον ΑΝΤ1;
«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ»: Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά την Άντζελα Δημητρίου - Πότε θα προβληθεί στον ΑΝΤ1;
Καλώς ήρθες στο νέο TVNEA.COM – εκεί όπου η τηλεόραση συναντά την είδηση!
Καλώς ήρθες στο νέο TVNEA.COM – εκεί όπου η τηλεόραση συναντά την είδηση!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σία Κοσιώνη μετά το τελευταίο δελτίο της στον ΣΚΑΪ: Οι κύκλοι κλείνουν, το θέμα είναι να κλείνουν όμορφα και με αξιοπρέπεια
Σία Κοσιώνη μετά το τελευταίο δελτίο της στον ΣΚΑΪ: Οι κύκλοι κλείνουν, το θέμα είναι να κλείνουν όμορφα και με αξιοπρέπεια
Το Σύμπαν μάς αποκαλύπτει τα μυστικά του στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Το Σύμπαν μάς αποκαλύπτει τα μυστικά του στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται τον Τάκη Ζαχαράτο
Το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται τον Τάκη Ζαχαράτο
Τηλεθέαση: Υψηλές πτήσεις για το τελευταίο δελτίο της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ
Τηλεθέαση: Υψηλές πτήσεις για το τελευταίο δελτίο της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/5/2026)