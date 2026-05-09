





Τα γυρίσματα για το νέο «Extreme Makeover: Home Edition» ξεκίνησαν και ο Σπύρος Σούλης με την ομάδα του έχουν ήδη πιάσει δουλειά, βάζοντας μπροστά τις πρώτες μεγάλες ανατροπές στα σπίτια που θα αλλάξουν ολοκληρωτικά.

Με τα συνεργεία να δουλεύουν πυρετωδώς και τα πρώτα γκρεμίσματα να έχουν ήδη ξεκινήσει, το γνωστό format επιστρέφει δυναμικά στη μικρή οθόνη, φιλοδοξώντας να προσφέρει συγκίνηση, έντονα συναισθήματα αλλά και εντυπωσιακές μεταμορφώσεις χώρων και ζωών.

Ο Σπύρος Σούλης, που έχει συνδέσει το όνομά του με επιτυχημένες τηλεοπτικές ανακαινίσεις, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των συνεργατών του, συντονίζοντας κάθε λεπτομέρεια των εργασιών. Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα αποτυπώνουν το απαιτητικό παρασκήνιο της παραγωγής, με σκαπτικά μηχανήματα, τεχνικά συνεργεία και πυρετώδεις προετοιμασίες.

Το «Extreme Makeover: Home Edition» επιστρέφει με στόχο να χαρίσει ελπίδα και μια νέα καθημερινότητα σε οικογένειες που το έχουν πραγματικά ανάγκη, μέσα από θεαματικές παρεμβάσεις και ανθρώπινες ιστορίες που αναμένεται να συγκινήσουν το τηλεοπτικό κοινό.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα ήδη κυκλοφόρησαν και δίνουν μια μικρή γεύση από όσα θα παρακολουθήσουμε τη νέα τηλεοπτική σεζόν.







