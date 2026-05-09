2026-05-09 18:18:31
Φωτογραφία για «Extreme Makeover: Home Edition» - Δείτε φωτογραφίες από τα πρώτα γυρίσματα



Τα γυρίσματα για το νέο «Extreme Makeover: Home Edition» ξεκίνησαν και ο Σπύρος Σούλης με την ομάδα του έχουν ήδη πιάσει δουλειά, βάζοντας μπροστά τις πρώτες μεγάλες ανατροπές στα σπίτια που θα αλλάξουν ολοκληρωτικά.

Με τα συνεργεία να δουλεύουν πυρετωδώς και τα πρώτα γκρεμίσματα να έχουν ήδη ξεκινήσει, το γνωστό format επιστρέφει δυναμικά στη μικρή οθόνη, φιλοδοξώντας να προσφέρει συγκίνηση, έντονα συναισθήματα αλλά και εντυπωσιακές μεταμορφώσεις χώρων και ζωών.

Ο Σπύρος Σούλης, που έχει συνδέσει το όνομά του με επιτυχημένες τηλεοπτικές ανακαινίσεις, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των συνεργατών του, συντονίζοντας κάθε λεπτομέρεια των εργασιών. Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα αποτυπώνουν το απαιτητικό παρασκήνιο της παραγωγής, με σκαπτικά μηχανήματα, τεχνικά συνεργεία και πυρετώδεις προετοιμασίες.

Το «Extreme Makeover: Home Edition» επιστρέφει με στόχο να χαρίσει ελπίδα και μια νέα καθημερινότητα σε οικογένειες που το έχουν πραγματικά ανάγκη, μέσα από θεαματικές παρεμβάσεις και ανθρώπινες ιστορίες που αναμένεται να συγκινήσουν το τηλεοπτικό κοινό.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα ήδη κυκλοφόρησαν και δίνουν μια μικρή γεύση από όσα θα παρακολουθήσουμε τη νέα τηλεοπτική σεζόν.







Πηγή: tvnea.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σία Κοσιώνη μετά το τελευταίο δελτίο της στον ΣΚΑΪ: Οι κύκλοι κλείνουν, το θέμα είναι να κλείνουν όμορφα και με αξιοπρέπεια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σία Κοσιώνη μετά το τελευταίο δελτίο της στον ΣΚΑΪ: Οι κύκλοι κλείνουν, το θέμα είναι να κλείνουν όμορφα και με αξιοπρέπεια
Βασίλης Παπαδρόσος: Στον ΑΝΤ1 για τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βασίλης Παπαδρόσος: Στον ΑΝΤ1 για τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026: Δείτε όλη την σκηνική παρουσία του Ακύλα με το Ferto μέσα από φωτογραφίες
Eurovision 2026: Δείτε όλη την σκηνική παρουσία του Ακύλα με το Ferto μέσα από φωτογραφίες
Eurovision 2026: Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδας
Eurovision 2026: Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδας
«Σύγκρουση»: Δείτε backstage φωτογραφίες από το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ του Mega
«Σύγκρουση»: Δείτε backstage φωτογραφίες από το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ του Mega
Χριστίνα Πολίτη μετά το unfollow της Άννας Βίσση: Έχει ο καιρός γυρίσματα, όπως λέει και μία άλλη τραγουδίστρια
Χριστίνα Πολίτη μετά το unfollow της Άννας Βίσση: Έχει ο καιρός γυρίσματα, όπως λέει και μία άλλη τραγουδίστρια
«Dragons’ Den»: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές – Νέα πρόσωπα στους Dragons και γυρίσματα από Ιούνιο στον ΣΚΑΪ
«Dragons’ Den»: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές – Νέα πρόσωπα στους Dragons και γυρίσματα από Ιούνιο στον ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το Σύμπαν μάς αποκαλύπτει τα μυστικά του στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Το Σύμπαν μάς αποκαλύπτει τα μυστικά του στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται τον Τάκη Ζαχαράτο
Το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται τον Τάκη Ζαχαράτο
Τηλεθέαση: Υψηλές πτήσεις για το τελευταίο δελτίο της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ
Τηλεθέαση: Υψηλές πτήσεις για το τελευταίο δελτίο της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/5/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα Mega» με μεγάλη διαφορά – Σταθερά ψηλά το «Happy Day»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα Mega» με μεγάλη διαφορά – Σταθερά ψηλά το «Happy Day»