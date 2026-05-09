2026-05-09 13:20:57
Φωτογραφία για Το Σύμπαν μάς αποκαλύπτει τα μυστικά του στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών



 Το Σύμπαν μάς αποκαλύπτει τα μυστικά του στην Πεντέλη!

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σάς προσκαλεί στο Εαρινό Σχολείο Βαρύτητας και Κοσμολογίας.

 Πότε: 18 - 20 Μαΐου 2026

 Πού: ΕΑΑ, Πεντέλη

Από τη Σκοτεινή Ύλη και τις Μελανές Οπές μέχρι τα Βαρυτικά Κύματα και τη Μηχανική Μάθηση, κορυφαίοι επιστήμονες από όλη την Ελλάδα θα μας ξεναγήσουν στις πιο σύγχρονες θεωρίες της Φυσικής.

 Μια μοναδική ευκαιρία για γνώση και επιστημονική συζήτηση κάτω από τον ουρανό της Αττικής.


