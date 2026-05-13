Η τεχνολογία PCI Express (PCIe) συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της, με τον οργανισμό PCI-SIG να ανακοινώνει επίσημα την έκδοση Draft 0.5 του προτύπου PCIe 8.0 (Μάιος 2026). Πρόκειται για ένα ορόσημο που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στη μεταφορά δεδομένων, στοχεύοντας κυρίως στην κάλυψη των τεράστιων αναγκών της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των Data Centers.

Η Ταχύτητα στο "Κόκκινο"

Το PCIe 8.0 διπλασιάζει για άλλη μια φορά το εύρος ζώνης (bandwidth) σε σχέση με το PCIe 7.0 και προσφέρει 8 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από το τρέχον πρότυπο PCIe 5.0 που συναντάμε σε σύγχρονα PCs.

Διάταξη LanesPCIe 7.0 (Bandwidth)PCIe 8.0 (Bandwidth)x132 GB/s64 GB/sx4 (π.χ. NVMe SSDs)128 GB/s256 GB/sx16 (π.χ. GPUs)512 GB/s1024 GB/s (1 TB/s)Βασικά Χαρακτηριστικά της Νέας Γενιάς

Ρυθμός Μεταφοράς: Φτάνει τα 256 GT/s (GigaTransfers per second) ανά lane.

Σήμα PAM4: Χρησιμοποιεί την τεχνολογία σήματος PAM4 (Pulse Amplitude Modulation 4-level), η οποία επιτρέπει τη μεταφορά περισσότερων δεδομένων στον ίδιο χρόνο, όπως και στις εκδόσεις 6.0 και 7.0.

Νέος Connector; Λόγω των φυσικών περιορισμών του χαλκού σε αυτές τις ακραίες ταχύτητες, ο PCI-SIG αξιολογεί τη χρήση νέων τύπων υποδοχών (connectors), ενώ εξετάζεται σοβαρά και η μελλοντική μετάβαση σε οπτικές ίνες (optical interconnects).

Συμβατότητα: Θα διατηρηθεί η backwards compatibility, επιτρέποντας σε παλαιότερες συσκευές να λειτουργούν στις νέες θύρες (με τις δικές τους ταχύτητες).

Πότε θα το δούμε;

Το χρονοδιάγραμμα δείχνει ότι η οριστικοποίηση του προτύπου (Final Spec) αναμένεται το 2028. Ωστόσο, οι πρώτες εφαρμογές θα εμφανιστούν:

Data Centers & AI Accelerators: Οι πρώτοι που θα το υιοθετήσουν για να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο δεδομένων των LLMs (Large Language Models).

Enterprise Storage: SSDs επιπέδου server που απαιτούν αστραπιαίες ταχύτητες ανάγνωσης/εγγραφής.

Consumer PC: Για τους οικιακούς χρήστες, η μετάβαση θα αργήσει αρκετά, καθώς ακόμα και το PCIe 5.0 (και σύντομα το 6.0) υπερκαλύπτει τις ανάγκες των σημερινών παιχνιδιών και εφαρμογών.

Σημείωση: Η ταχύτητα του 1 TB/s αφορά την αμφίδρομη (bidirectional) επικοινωνία σε μια διάταξη x16, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι μια μελλοντική κάρτα γραφικών θα μπορεί να "μιλάει" με τον επεξεργαστή με ασύλληπτη ροή δεδομένων.

