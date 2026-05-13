2026-05-13 08:10:57
Φωτογραφία για PCIe 8.0: ΝΕΟ ΑΛΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ PC ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

 



Η τεχνολογία PCI Express (PCIe) συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της, με τον οργανισμό PCI-SIG να ανακοινώνει επίσημα την έκδοση Draft 0.5 του προτύπου PCIe 8.0 (Μάιος 2026). Πρόκειται για ένα ορόσημο που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στη μεταφορά δεδομένων, στοχεύοντας κυρίως στην κάλυψη των τεράστιων αναγκών της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των Data Centers.

Η Ταχύτητα στο "Κόκκινο"

Το PCIe 8.0 διπλασιάζει για άλλη μια φορά το εύρος ζώνης (bandwidth) σε σχέση με το PCIe 7.0 και προσφέρει 8 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από το τρέχον πρότυπο PCIe 5.0 που συναντάμε σε σύγχρονα PCs.

Διάταξη LanesPCIe 7.0 (Bandwidth)PCIe 8.0 (Bandwidth)x132 GB/s64 GB/sx4 (π.χ. NVMe SSDs)128 GB/s256 GB/sx16 (π.χ. GPUs)512 GB/s1024 GB/s (1 TB/s)Βασικά Χαρακτηριστικά της Νέας Γενιάς

Ρυθμός Μεταφοράς: Φτάνει τα 256 GT/s (GigaTransfers per second) ανά lane.

Σήμα PAM4: Χρησιμοποιεί την τεχνολογία σήματος PAM4 (Pulse Amplitude Modulation 4-level), η οποία επιτρέπει τη μεταφορά περισσότερων δεδομένων στον ίδιο χρόνο, όπως και στις εκδόσεις 6.0 και 7.0.

Νέος Connector; Λόγω των φυσικών περιορισμών του χαλκού σε αυτές τις ακραίες ταχύτητες, ο PCI-SIG αξιολογεί τη χρήση νέων τύπων υποδοχών (connectors), ενώ εξετάζεται σοβαρά και η μελλοντική μετάβαση σε οπτικές ίνες (optical interconnects).

Συμβατότητα: Θα διατηρηθεί η backwards compatibility, επιτρέποντας σε παλαιότερες συσκευές να λειτουργούν στις νέες θύρες (με τις δικές τους ταχύτητες).

Πότε θα το δούμε;

Το χρονοδιάγραμμα δείχνει ότι η οριστικοποίηση του προτύπου (Final Spec) αναμένεται το 2028. Ωστόσο, οι πρώτες εφαρμογές θα εμφανιστούν:

Data Centers & AI Accelerators: Οι πρώτοι που θα το υιοθετήσουν για να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο δεδομένων των LLMs (Large Language Models).

Enterprise Storage: SSDs επιπέδου server που απαιτούν αστραπιαίες ταχύτητες ανάγνωσης/εγγραφής.

Consumer PC: Για τους οικιακούς χρήστες, η μετάβαση θα αργήσει αρκετά, καθώς ακόμα και το PCIe 5.0 (και σύντομα το 6.0) υπερκαλύπτει τις ανάγκες των σημερινών παιχνιδιών και εφαρμογών.

Σημείωση: Η ταχύτητα του 1 TB/s αφορά την αμφίδρομη (bidirectional) επικοινωνία σε μια διάταξη x16, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι μια μελλοντική κάρτα γραφικών θα μπορεί να "μιλάει" με τον επεξεργαστή με ασύλληπτη ροή δεδομένων.



Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Ελλάδα πέρασε πρώτη στον τελικό της Eurovision 2026 με το «Ferto» του Ακύλα - Αυτές είναι οι χώρες που πέρασαν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Ελλάδα πέρασε πρώτη στον τελικό της Eurovision 2026 με το «Ferto» του Ακύλα - Αυτές είναι οι χώρες που πέρασαν
προγραμματισμένη ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΧΥΤΑΣ 2026 επιχειρησιακής ετοιμότητας στην περιοχή Μαυρομαντήλας Πετρωτού Πατρών
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
προγραμματισμένη ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΧΥΤΑΣ 2026 επιχειρησιακής ετοιμότητας στην περιοχή Μαυρομαντήλας Πετρωτού Πατρών
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
UNIFE: Κάντε τους ρυπαίνοντες να πληρώσουν, αφήστε τους επενδυτές να κατασκευάσουν το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ευρώπης αξίας 345 δισεκατομμυρίων ευρώ.
UNIFE: Κάντε τους ρυπαίνοντες να πληρώσουν, αφήστε τους επενδυτές να κατασκευάσουν το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ευρώπης αξίας 345 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Φοιτητής φέρεται να χάκαρε το τρένο υψηλής ταχύτητας της Ταϊβάν.
Φοιτητής φέρεται να χάκαρε το τρένο υψηλής ταχύτητας της Ταϊβάν.
ΕΚΤΑΚΤΟ: Διακόπηκαν οι λειτουργίες του τρένου υψηλής ταχύτητας shinkansen Τόκιο-Αομόρι μετά από ισχυρό σεισμό.
ΕΚΤΑΚΤΟ: Διακόπηκαν οι λειτουργίες του τρένου υψηλής ταχύτητας shinkansen Τόκιο-Αομόρι μετά από ισχυρό σεισμό.
Η Κίνα αναμένει την υπογραφή του Προέδρου της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, για το μεγα-έργο του Δρόμου του Μεταξιού. Κινέζοι κατασκευαστές ετοιμάζονται για μελλοντικές σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας.
Η Κίνα αναμένει την υπογραφή του Προέδρου της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, για το μεγα-έργο του Δρόμου του Μεταξιού. Κινέζοι κατασκευαστές ετοιμάζονται για μελλοντικές σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας.
H INTEL ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
H INTEL ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αποθέωση για τον Ακύλα στη σκηνή της Eurovision – Εντυπωσίασε το «Ferto», αλλά η σκηνοθεσία άφησε ερωτήματα - Δείτε την εμφάνιση σε Video
Αποθέωση για τον Ακύλα στη σκηνή της Eurovision – Εντυπωσίασε το «Ferto», αλλά η σκηνοθεσία άφησε ερωτήματα - Δείτε την εμφάνιση σε Video
Πως φυτεύω σκόρδα και άλλα πολυετή λαχανικά στις γλάστρες μου και τα έχω για πολύ-πολύ καιρό!
Πως φυτεύω σκόρδα και άλλα πολυετή λαχανικά στις γλάστρες μου και τα έχω για πολύ-πολύ καιρό!
Φυσική Στ΄ τάξης - Ενότητα
Φυσική Στ΄ τάξης - Ενότητα "Μηχανική" - Φύλλο Εργασίας 2
Eurovision 2026: Οι νέες φωτογραφίες από τη σκηνική εμφάνιση της Ελλάδας – Δείτε το απόσπασμα που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ
Eurovision 2026: Οι νέες φωτογραφίες από τη σκηνική εμφάνιση της Ελλάδας – Δείτε το απόσπασμα που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ
Survivor: Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση ο Σταύρος Φλώρος - Η ανακοίνωση που εξέδωσε η παραγωγή
Survivor: Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση ο Σταύρος Φλώρος - Η ανακοίνωση που εξέδωσε η παραγωγή