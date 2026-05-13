2026-05-13 08:49:52
Φωτογραφία για προγραμματισμένη ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΧΥΤΑΣ 2026 επιχειρησιακής ετοιμότητας στην περιοχή Μαυρομαντήλας Πετρωτού Πατρών



 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΗΣΩΝ, έδρα ΠΑΤΡΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Ταχ. Δ/νση ximeronews

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