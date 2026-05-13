2026-05-13 09:14:57
Φωτογραφία για Τηλεθέαση Eurovision 2026: Σάρωσε ο πρώτος ημιτελικός – Άγγιξε το 52,7% η τηλεθέαση

 



Με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision Song Contest 2026, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά το τεράστιο ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού για τον μουσικό διαγωνισμό.

Η βραδιά κατέγραψε μέσο όρο 47,6%, με τα ποσοστά να παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάδοσης. Μάλιστα, όσο πλησίαζε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η τηλεθέαση ανέβαινε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας στο εντυπωσιακό 52,7% στο τελευταίο τέταρτο.

Αναλυτικά, τα τέταρτα διαμορφώθηκαν ως εξής:

22:00 – 22:14 | 44,4%

22:15 – 22:29 | 50,6%

22:30 – 22:44 | 46,5%

22:45 – 22:59 | 46,4%

23:00 – 23:14 | 44,2%

23:15 – 23:29 | 44,9%

23:30 – 23:44 | 49,6%

23:45 – 23:59 | 49,4%

24:00 – 24:14 | 52,7%

Η πρόκριση της Ελλάδας με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto» φαίνεται πως κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών μέχρι το φινάλε της βραδιάς, με τα social media να παίρνουν… φωτιά κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Eurovision 2026: Τα Ελγίνεια μάρμαρα, το «Ferto» και ο συμβολισμός που συζητήθηκε μετά την εμφάνιση της Ελλάδας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Eurovision 2026: Τα Ελγίνεια μάρμαρα, το «Ferto» και ο συμβολισμός που συζητήθηκε μετά την εμφάνιση της Ελλάδας
Eurovision 2026: Στο πρώτο μισό του Μεγάλου Τελικού ο Ακύλας με το «Ferto»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Eurovision 2026: Στο πρώτο μισό του Μεγάλου Τελικού ο Ακύλας με το «Ferto»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/5/2026)
Prime time ζώνη: Βραδιά EUROVISION με 42,7% στον Α’ Ημιτελικό – Σάρωσε η ΕΡΤ
Prime time ζώνη: Βραδιά EUROVISION με 42,7% στον Α’ Ημιτελικό – Σάρωσε η ΕΡΤ
Eurovision 2026: Στο πρώτο μισό του Μεγάλου Τελικού ο Ακύλας με το «Ferto»
Eurovision 2026: Στο πρώτο μισό του Μεγάλου Τελικού ο Ακύλας με το «Ferto»
Eurovision 2026: Τα Ελγίνεια μάρμαρα, το «Ferto» και ο συμβολισμός που συζητήθηκε μετά την εμφάνιση της Ελλάδας
Eurovision 2026: Τα Ελγίνεια μάρμαρα, το «Ferto» και ο συμβολισμός που συζητήθηκε μετά την εμφάνιση της Ελλάδας
προγραμματισμένη ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΧΥΤΑΣ 2026 επιχειρησιακής ετοιμότητας στην περιοχή Μαυρομαντήλας Πετρωτού Πατρών
προγραμματισμένη ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΧΥΤΑΣ 2026 επιχειρησιακής ετοιμότητας στην περιοχή Μαυρομαντήλας Πετρωτού Πατρών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
προγραμματισμένη ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΧΥΤΑΣ 2026 επιχειρησιακής ετοιμότητας στην περιοχή Μαυρομαντήλας Πετρωτού Πατρών
προγραμματισμένη ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΧΥΤΑΣ 2026 επιχειρησιακής ετοιμότητας στην περιοχή Μαυρομαντήλας Πετρωτού Πατρών
PCIe 8.0: ΝΕΟ ΑΛΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ PC ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!
PCIe 8.0: ΝΕΟ ΑΛΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ PC ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!
Η Ελλάδα πέρασε πρώτη στον τελικό της Eurovision 2026 με το «Ferto» του Ακύλα - Αυτές είναι οι χώρες που πέρασαν
Η Ελλάδα πέρασε πρώτη στον τελικό της Eurovision 2026 με το «Ferto» του Ακύλα - Αυτές είναι οι χώρες που πέρασαν
Αποθέωση για τον Ακύλα στη σκηνή της Eurovision – Εντυπωσίασε το «Ferto», αλλά η σκηνοθεσία άφησε ερωτήματα - Δείτε την εμφάνιση σε Video
Αποθέωση για τον Ακύλα στη σκηνή της Eurovision – Εντυπωσίασε το «Ferto», αλλά η σκηνοθεσία άφησε ερωτήματα - Δείτε την εμφάνιση σε Video
Πως φυτεύω σκόρδα και άλλα πολυετή λαχανικά στις γλάστρες μου και τα έχω για πολύ-πολύ καιρό!
Πως φυτεύω σκόρδα και άλλα πολυετή λαχανικά στις γλάστρες μου και τα έχω για πολύ-πολύ καιρό!