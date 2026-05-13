Με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision Song Contest 2026, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά το τεράστιο ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού για τον μουσικό διαγωνισμό.

Η βραδιά κατέγραψε μέσο όρο 47,6%, με τα ποσοστά να παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάδοσης. Μάλιστα, όσο πλησίαζε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η τηλεθέαση ανέβαινε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας στο εντυπωσιακό 52,7% στο τελευταίο τέταρτο.

Αναλυτικά, τα τέταρτα διαμορφώθηκαν ως εξής:

22:00 – 22:14 | 44,4%

22:15 – 22:29 | 50,6%

22:30 – 22:44 | 46,5%

22:45 – 22:59 | 46,4%

23:00 – 23:14 | 44,2%

23:15 – 23:29 | 44,9%

23:30 – 23:44 | 49,6%

23:45 – 23:59 | 49,4%

24:00 – 24:14 | 52,7%

Η πρόκριση της Ελλάδας με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto» φαίνεται πως κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών μέχρι το φινάλε της βραδιάς, με τα social media να παίρνουν… φωτιά κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Πηγή: tvnea.com