





Μετά την επιτυχημένη πρόκρισή του από τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, ο Ακύλας συνεχίζει δυναμικά την πορεία του προς τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto».

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των χωρών που εξασφάλισαν το πολυπόθητο εισιτήριο, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κλήρωση που καθορίζει σε ποιο μισό της βραδιάς θα εμφανιστεί κάθε αποστολή. Η ελληνική συμμετοχή θα ανέβει στη σκηνή στο πρώτο μισό του Μεγάλου Τελικού.

Η θέση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η τελική σειρά εμφάνισης θα διαμορφωθεί από τους διοργανωτές, όμως πλέον είναι γνωστό πως η Ελλάδα θα διεκδικήσει μία καλή θέση στη βαθμολογία από το πρώτο μέρος της βραδιάς.

Μαζί με την Ελλάδα, στο πρώτο μισό του τελικού θα εμφανιστούν επίσης το Βέλγιο και η Σερβία, ενώ στο δεύτερο μέρος της βραδιάς έχουν ήδη τοποθετηθεί χώρες όπως η Σουηδία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Στο δεύτερο μισό αναμένεται να δούμε την Σουηδία, την Λιθουανία και την Πολωνία ενώ καθαρά στην ευθύνη των διοργανωτών θα βρεθούν: η Φινλανδία, η Μολδαβία, η Ιταλία, το Ισραήλ, η Κροατία και η Γερμανία.

Ο Ακύλας, μετά τη θερμή υποδοχή που γνώρισε στον ημιτελικό και την εντυπωσιακή παρουσίαση του «Ferto», ετοιμάζεται πλέον για τη μεγάλη μάχη του Σαββάτου, με στόχο να χαρίσει στην Ελλάδα μία από τις καλύτερες θέσεις των τελευταίων χρόνων στη Eurovision.













