2026-05-13 09:14:57
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Στο πρώτο μισό του Μεγάλου Τελικού ο Ακύλας με το «Ferto»



Μετά την επιτυχημένη πρόκρισή του από τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, ο Ακύλας συνεχίζει δυναμικά την πορεία του προς τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto».

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των χωρών που εξασφάλισαν το πολυπόθητο εισιτήριο, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κλήρωση που καθορίζει σε ποιο μισό της βραδιάς θα εμφανιστεί κάθε αποστολή. Η ελληνική συμμετοχή θα ανέβει στη σκηνή στο πρώτο μισό του Μεγάλου Τελικού.

Η θέση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η τελική σειρά εμφάνισης θα διαμορφωθεί από τους διοργανωτές, όμως πλέον είναι γνωστό πως η Ελλάδα θα διεκδικήσει μία καλή θέση στη βαθμολογία από το πρώτο μέρος της βραδιάς.

Μαζί με την Ελλάδα, στο πρώτο μισό του τελικού θα εμφανιστούν επίσης το Βέλγιο και η Σερβία, ενώ στο δεύτερο μέρος της βραδιάς έχουν ήδη τοποθετηθεί χώρες όπως η Σουηδία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Στο δεύτερο μισό αναμένεται να δούμε την Σουηδία, την Λιθουανία και την Πολωνία ενώ καθαρά στην ευθύνη των διοργανωτών θα βρεθούν: η Φινλανδία, η Μολδαβία, η Ιταλία, το Ισραήλ, η Κροατία και η Γερμανία.

Ο Ακύλας, μετά τη θερμή υποδοχή που γνώρισε στον ημιτελικό και την εντυπωσιακή παρουσίαση του «Ferto», ετοιμάζεται πλέον για τη μεγάλη μάχη του Σαββάτου, με στόχο να χαρίσει στην Ελλάδα μία από τις καλύτερες θέσεις των τελευταίων χρόνων στη Eurovision.









Πηγή: tvnea.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τηλεθέαση Eurovision 2026: Σάρωσε ο πρώτος ημιτελικός – Άγγιξε το 52,7% η τηλεθέαση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεθέαση Eurovision 2026: Σάρωσε ο πρώτος ημιτελικός – Άγγιξε το 52,7% η τηλεθέαση
Χανταϊός: Ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χανταϊός: Ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/5/2026)
Prime time ζώνη: Βραδιά EUROVISION με 42,7% στον Α’ Ημιτελικό – Σάρωσε η ΕΡΤ
Prime time ζώνη: Βραδιά EUROVISION με 42,7% στον Α’ Ημιτελικό – Σάρωσε η ΕΡΤ
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο με άνεση – Δυνατό «Deal» και υψηλές «Οικογενειακές Ιστορίες»
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο με άνεση – Δυνατό «Deal» και υψηλές «Οικογενειακές Ιστορίες»
Τηλεθέαση Eurovision 2026: Σάρωσε ο πρώτος ημιτελικός – Άγγιξε το 52,7% η τηλεθέαση
Τηλεθέαση Eurovision 2026: Σάρωσε ο πρώτος ημιτελικός – Άγγιξε το 52,7% η τηλεθέαση
Eurovision 2026: Τα Ελγίνεια μάρμαρα, το «Ferto» και ο συμβολισμός που συζητήθηκε μετά την εμφάνιση της Ελλάδας
Eurovision 2026: Τα Ελγίνεια μάρμαρα, το «Ferto» και ο συμβολισμός που συζητήθηκε μετά την εμφάνιση της Ελλάδας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026: Τα Ελγίνεια μάρμαρα, το «Ferto» και ο συμβολισμός που συζητήθηκε μετά την εμφάνιση της Ελλάδας
Eurovision 2026: Τα Ελγίνεια μάρμαρα, το «Ferto» και ο συμβολισμός που συζητήθηκε μετά την εμφάνιση της Ελλάδας
προγραμματισμένη ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΧΥΤΑΣ 2026 επιχειρησιακής ετοιμότητας στην περιοχή Μαυρομαντήλας Πετρωτού Πατρών
προγραμματισμένη ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΧΥΤΑΣ 2026 επιχειρησιακής ετοιμότητας στην περιοχή Μαυρομαντήλας Πετρωτού Πατρών
PCIe 8.0: ΝΕΟ ΑΛΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ PC ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!
PCIe 8.0: ΝΕΟ ΑΛΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ PC ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!
Η Ελλάδα πέρασε πρώτη στον τελικό της Eurovision 2026 με το «Ferto» του Ακύλα - Αυτές είναι οι χώρες που πέρασαν
Η Ελλάδα πέρασε πρώτη στον τελικό της Eurovision 2026 με το «Ferto» του Ακύλα - Αυτές είναι οι χώρες που πέρασαν
Αποθέωση για τον Ακύλα στη σκηνή της Eurovision – Εντυπωσίασε το «Ferto», αλλά η σκηνοθεσία άφησε ερωτήματα - Δείτε την εμφάνιση σε Video
Αποθέωση για τον Ακύλα στη σκηνή της Eurovision – Εντυπωσίασε το «Ferto», αλλά η σκηνοθεσία άφησε ερωτήματα - Δείτε την εμφάνιση σε Video