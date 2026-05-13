2026-05-13 14:03:15
Φωτογραφία για Διεθνής τιμητική διάκριση για μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Διεθνής τιμητική διάκριση για μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τιμητική διάκριση απέσπασε η Ομάδα Βαρύτητας και Κοσμολογίας του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και το Πανεπιστημίου Πατρών, για τη μελέτη που κατέθεσαν στον φετινό Διεθνή Διαγωνισμό Βαρύτητας, που διεξήχθη από το Ίδρυμα Βαρυτικών Ερευνών των ΗΠΑ.

https://www.gravityresearchfoundation.org/awards

Η ερευνητική ομάδα, την οποία αποτελούν ο Διευθυντής Ερευνών του ΙΑΑΔΕΤ Μάνος Σαριδάκης, ο Επίκουρος Καθηγητής του Παν. Πατρών Θοδωρής Παπανικολάου και ο Ερευνητής Δημήτρης Καλλιφατίδης, καταπιάνεται με τη δημιουργία των αρχέγονων μελανών οπών αμέσως μετά τη Μεγάλη έκρηξη. Συγκεκριμένα, η μελέτη προτείνει έναν νέο μηχανισμό μέσω του οποίου οι αρχέγονες μελανές οπές απορροφούν ενέργεια ραγδαία από το θερμικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα μόλις σε δυο μήνες μετά τη Μεγάλη Έκρηξη να αποκτήσουν τεράστιες μάζες, που εκτείνονται από τις αστρικές στις υπερβαρείες κλίμακες, προσφέροντας μια εύρωστη εξήγηση για την πληθώρα των μελανών οπών στο Σύμπαν και κυρίως για τις αδιανόητα υπερβαρείες μαύρες τρύπες που υπάρχουν στα κέντρα των γαλαξιών.
tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Σύγκρουση»: Με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα - Νέο backstage φωτογραφικό υλικό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Σύγκρουση»: Με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα - Νέο backstage φωτογραφικό υλικό
Τετάρτη, 13/5/2026: Εργασίες ημέρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τετάρτη, 13/5/2026: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το Σύμπαν μάς αποκαλύπτει τα μυστικά του στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Το Σύμπαν μάς αποκαλύπτει τα μυστικά του στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Διεθνής Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης
Διεθνής Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης
Διεθνής διάκριση για την ταινία «Maricel» συμπαραγωγής ΕΡΤ
Διεθνής διάκριση για την ταινία «Maricel» συμπαραγωγής ΕΡΤ
Σύσκεψη για τον «Οδοντωτό»: Με συμφωνία όλων, το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του.
Σύσκεψη για τον «Οδοντωτό»: Με συμφωνία όλων, το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του.
Κυρανάκης: Γεωλογική μελέτη πριν από την επαναλειτουργία του Οδοντωτού
Κυρανάκης: Γεωλογική μελέτη πριν από την επαναλειτουργία του Οδοντωτού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026 - Αποθέωση για την ελληνική συμμετοχή: Ο Ακύλας και το «Ferto» συγκινούν με το βαθύ μήνυμά τους
Eurovision 2026 - Αποθέωση για την ελληνική συμμετοχή: Ο Ακύλας και το «Ferto» συγκινούν με το βαθύ μήνυμά τους
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/5/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή – Σταθερά ψηλά το «Happy Day»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή – Σταθερά ψηλά το «Happy Day»
Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» σάρωσαν
Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» σάρωσαν
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση