2026-05-13 14:03:15

Διεθνής τιμητική διάκριση για μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών.



Τιμητική διάκριση απέσπασε η Ομάδα Βαρύτητας και Κοσμολογίας του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και το Πανεπιστημίου Πατρών, για τη μελέτη που κατέθεσαν στον φετινό Διεθνή Διαγωνισμό Βαρύτητας, που διεξήχθη από το Ίδρυμα Βαρυτικών Ερευνών των ΗΠΑ.



https://www.gravityresearchfoundation.org/awards



Η ερευνητική ομάδα, την οποία αποτελούν ο Διευθυντής Ερευνών του ΙΑΑΔΕΤ Μάνος Σαριδάκης, ο Επίκουρος Καθηγητής του Παν. Πατρών Θοδωρής Παπανικολάου και ο Ερευνητής Δημήτρης Καλλιφατίδης, καταπιάνεται με τη δημιουργία των αρχέγονων μελανών οπών αμέσως μετά τη Μεγάλη έκρηξη. Συγκεκριμένα, η μελέτη προτείνει έναν νέο μηχανισμό μέσω του οποίου οι αρχέγονες μελανές οπές απορροφούν ενέργεια ραγδαία από το θερμικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα μόλις σε δυο μήνες μετά τη Μεγάλη Έκρηξη να αποκτήσουν τεράστιες μάζες, που εκτείνονται από τις αστρικές στις υπερβαρείες κλίμακες, προσφέροντας μια εύρωστη εξήγηση για την πληθώρα των μελανών οπών στο Σύμπαν και κυρίως για τις αδιανόητα υπερβαρείες μαύρες τρύπες που υπάρχουν στα κέντρα των γαλαξιών.

